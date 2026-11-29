La candidata de CHA Frente Amplio Aragón al Congreso por zaragoza, Marina Rodríguez, junto al número dos, Jesús García, durante su comparecencia en la noche electoral del 29N. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

CHA Frente Amplio Aragón mantendrá el único representante que obtuvo en los comicios de 2023, una responsabilidad que, en un escenario de gobierno de las derechas, recaerá en Marina Rodríguez, joven política zaragozana (25 años) que ha fijado el sentido de su sillón en el Congreso: "Aquí hay un escaño que no va a permitir ni un solo retroceso de derechos. Va a haber una voz aragonesista que va a hablar de Aragón y de sus gentes con dignidad".

Pasadas las 22.00 horas y todavía con el 80% del voto escrutado, la cabeza de lista de CHA Frente Amplio por la circunscripción de Zaragoza ha comparecido ante los representantes y simpatizantes de los diferentes partidos de la candidatura de izquierdas para expresar su "preocupación" por el resultado de las elecciones generales.

Rodríguez ha expresado su satisfacción por el respaldo de algo más del 13% obtenido en la provincia de Zaragoza --algo más del 10% en Aragón--, pero ha expresado con palabras los gestos de circunstancias de los allí presentes: "Sabemos lo que cuesta conseguir los derechos, años de lucha y de conquista, y sabemos lo poco que cuesta perderlos", ha advertido desde el atril.

Por eso, ha resaltado la fortaleza de la formación aragonesista y del resto de la coalición: "Dentro de unos años, cuando recordemos esta noche electoral y recordemos estos comicios tan complicados, tenemos que acordarnos de que CHA Frente Amplio Aragón estuvo a la altura".

Una resistencia para defender el escaño "con uñas y dientes" porque, ha asegurado, "sabemos que es la solución y la forma de poder defender, también con uñas y dientes, a Aragón en el Congreso de los diputados", un mensaje recibido con alborozo por los suyos, que ha jaleado cada una de sus reflexiones.

Por último, la que va a ser representante aragonesista en Madrid ha llamado a seguir trabajando: "Frente a este resultado, dignidad, serenidad, aragonesismo y mañana a trabajar y a organizarnos porque somos la mayoría social y en mayo tenemos que arrebatar las alcaldías del Partido Popular", ha concluido entre los aplausos de los suyos. Por su parte, el número dos de la candidatura, Jesús García, le ha deseado suerte a su compañera, "no es poco lo que tienes por delante", le ha reconocido, además de agradecerle el paso dado adelante.

García ha asegurado que los dos modelos que se han confrontado en estas elecciones "van a estar vivos" y que la misión de CHA Frente Amplio será "defender los derechos que se han conquistado durante estos años".

"Vamos a seguir poniéndoles en el espejo a esa mayoría de gobierno para que digan el por qué no van a hacer las cosas. Hemos dicho desde el primer momento que nosotros sí que sabíamos cómo íbamos a pagar las propuestas que nosotros teníamos para mejorar los servicios. Y ellos han dicho cómo lo van a hacer, lo van a hacer con una motosierra", ha criticado.

Por ello, ha asegurado que estarán vigilantes en su labor de oposición: "Pondremos todas las trabas posibles para que esa motosierra no tenga combustible y para que, en la medida que la calle quiera estar y empujar, ahí estará Chuta Aragonesista y el Frente Amplio".

Los partidos que conforman CHA Frente Amplio Aragón (CHA, IU, Sumar, Partido Verde y Recortes Cero) se han reunido en el hotel ZENTRAL AVE de Zaragoza, adonde militantes y simpatizantes han acudido con expectación. Desde las ocho de la tarde han comenzado a llenar el salón con el convencimiento de lograr representación.

Nada más conocerse el sondeo de Sigma Dos, desde la formación trasladaban sus prevenciones y su confianza en poder rebasar ese único representante que le otorgaba.

El primer 5% de voto escrutado pilló a los simpatizantes de las diferentes formaciones políticas de izquierdas hincándole el diente a un bocadillo reconstituyente, lo que no impidió que recibieran con alborozo el escaño por Zaragoza para Marina Rodríguez.

Más allá del 50% escrutado, el escaño de Rodríguez por Zaragoza seguía atado con el 12,87% y las conversaciones seguían subiendo el volumen mientras en las pantallas del salón abundaban las imágenes de los exteriores de la sede popular en Génova llena de simpatizantes.

Con el 66%, CHA Frente Amplio acumulaba más de 50.000 apoyos en la provincia zaragozana con el 12,99% y ponía ya proa al resultado de Sumar Aragón en los comicios de 2023, cuando obtuvo 69.925 votos y el 13,48% con la sensación agridulce de un horizonte en la oposición y la incredulidad de ver cómo la formación Frente Obrero se podría haber llevado un buen puñado de votos de ciudadanos confundidos por la similitud con Frente Amplio --con el 72% escrutado, más de 18.600 votos más respecto al resultado obtenido por Frente Obrero en 2023--.

Ya sobrepasado el 80% del escrutinio y 69.148 votos, los simpatizantes se arremolinaban cerca de las pantallas a la espera de la aparición de la candidata, recibida pocos minutos después con una ovación y gritos de '¡Marina, Marina!'

Tras los discursos, los abrazos de la candidata con el presidente de CHA, Jorge Pueyo, Verónica Villagrasa y el resto de candidatos y representantes, que no podían ocultar los rostros de preocupación por el escenario que dejan estas elecciones.