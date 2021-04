Marlango celebrará sus 15 años de trayectoria con un concierto en el Festival SoNna Huesca de la Diputación de Huesca

HUESCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca sigue dando a conocer detalles de la segunda edición del Festival Sonidos en la Naturaleza (SoNna Huesca) que tendrá lugar este próximo verano. Leonor Watling y Alejandro Pelayo, que integran el mítico grupo de pop español Marlango, celebrarán sus 15 años de andadura en este evento con un concierto el próximo 18 de agosto, a las 20.00 horas en el Espacio Salto de Roldán, en la localidad de Sabayés, perteneciente al municipio de Nueno.

Marlango es una de las propuestas más singulares del pop español. Siete álbumes intachables para la crítica prueban que el encuentro entre la actriz y cantante Leonor Elizabeth Ceballos Watling y el pianista y compositor Alejandro Pelayo fue toda una suerte para los amantes de la música. De ahí surgió hace 15 años 'Marlango', su primer trabajo, que obtuvo un disco de oro y recaló incluso en Japón y Portugal.

Tal y como ha explicado la DPH en una nota de prensa, el concierto de Marlango formará parte de su gira del décimo quinto aniversario, una efemérides que no pudieron celebrar en 2020 a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.

Las invitaciones todavía no están disponibles, pero se podrán reservar después de que la Diputación de Huesca concluya la programación de este festival y dé a conocer el cartel íntegro.

La diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Maribel de Pablo, ha indicado que "se sigue elaborando una programación para la segunda edición del Festival SoNna Huesca que esté a la altura de una provincia que siempre ha despuntado por su oferta cultural y por sus enormes posibilidades", añadiendo que confía en que se puedan presentar pronto todos los "alicientes" que tendrá el cartel.

CONCIERTO

No será un concierto para nostálgicos. El primer álbum que editó en 2004 Subterfuge tendrá un gran protagonismo, pero la trayectoria de este grupo está llena de auténticas joyas musicales como 'Dame la razón', 'It's all right', 'Poco a poco', 'Lo que sueñas vuela' o 'Dinero', un tema en el que colaboró el aragonés Enrique Bunbury.

Marlango celebrará, por un lado, una exitosa y fructífera trayectoria y, por otro, un largo camino por delante para seguir construyendo esta historia compartida entre Watling y Pelayo.

La música de Marlango es la conjunción con la máxima delicadeza y originalidad del jazz, el blues, la canción de autor, un pop envolvente y mágico; una progresividad exquisita; letras en español e inglés y una puesta en escena tan personal como sublime.

El último sencillo publicado por este grupo se titula 'La cruda'. Es resultado de un proceso creativo desarrollado durante el confinamiento y alberga el pulso vital que caracteriza a Marlango. Sus integrantes la describen como "un pequeño homenaje a José Alfredo Jiménez, a México, a las ganas infinitas que tenemos de poder viajar, de poder volver a todos esos lugares donde antes, durante y después del concierto hemos levantado nuestras copas y hemos celebrado la vida y la música".

PROTOCOLO SANITARIO

El concierto que ofrecerá en el Festival SoNna Huesca todavía no será como los que pueden recordar los más fieles de Marlango. La DPH prevé mantener un protocolo sanitario similar al que caracterizó a este ciclo cultural el año pasado, con aforos limitados, asignación de asientos con distancia de seguridad, sin servicio de barra y otras medidas preventivas.

El objetivo de la institución es garantizar una oferta cultural durante el verano que sea absolutamente respetuosa con las circunstancias sanitarias provocadas por el coronavirus. El formato del festival será muy similar a su primera edición, con unas 30 actuaciones en espacios singulares al aire libre en las diez comarcas altoaragonesas con propuestas muy variadas que abarquen a un amplio abanico de públicos.

De Pablo ha afirmado que este festival es "una de las principales apuestas de la DPH este año porque demostró el pasado verano que es una iniciativa adaptada a los tiempos que atravesamos y significó un gran aliciente para los altoaragoneses, un apoyo fundamental para los artistas y sirvió, además, para dar a conocer algunos de los tesoros naturales y paisajísticos que tenemos en la provincia de Huesca".

Marlango se suma a los conciertos que anunció de forma reciente la institución provincial para este verano: La joven Dom La Nena actuará el 7 de agosto frente a la Carrasca de Lecina, en Bárcabo, que se ha alzado con la catalogación como Árbol Europeo del Año 2021.

Asimismo, Vívere Memento, trío formado por Luis Delgado, María José Hernández y Joaquín Pardinilla, protagonizará el próximo 19 de septiembre en Chalamera una jornada de homenaje al escritor Ramón J. Sender en el 120 aniversario de su nacimiento en la localidad bajocinqueña.