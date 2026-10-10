Más de 2.000 personas participan en la 'Carrera de la Ruta 091', organizada por la Policía Nacional

El Parque José Antonio Labordeta ha sido este año el escenario de la carrera, cuyo recorrido para adultos ha alcanzado los 5 kilómetros de distancia. - CNP

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa ha acogido esta mañana una nueva edición de la Carrera Ruta 091, una cita que ha vuelto a congregar un año más a miles de zaragozanos en torno al deporte, la convivencia y la solidaridad. Más de 2.000 personas, entre adultos y niños, han participado en la XIX edición de esta prueba organizada por la Policía Nacional.

El Parque José Antonio Labordeta ha sido este año el escenario de la carrera, cuyo recorrido para adultos ha alcanzado los 5 kilómetros de distancia. La jornada ha transcurrido en un ambiente familiar, con el deporte como hilo conductor y la solidaridad como uno de sus principales objetivos.

Como en cada edición, la Carrera Ruta 091 mantiene su compromiso con diferentes iniciativas sociales. En esta ocasión la totalidad de la recaudación obtenida se destinará a la asociación Patronato Nuestra Señora de los Dolores de Zaragoza.

La cita se ha completado con una exhibición de medios y unidades de la Policía Nacional, acercando a la ciudadanía el trabajo que diariamente realizan los agentes en beneficio de la seguridad de todos.

Con esta carrera, la Jefatura Superior de Policía de Aragón consolida un evento ya tradicional en el calendario deportivo y solidario de la ciudad. Se trata en definitiva de un acto lúdico y de celebración que pretende, a través del deporte compartido en familia y con amigos, aportar recursos y colaborar en favor de la concienciación social y la solidaridad.