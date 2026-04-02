Más de 2.800 visitantes impulsan el inicio de la temporada turística en Aínsa y Sobrarbe

Más de 2.800 personas visitan las oficinas de turismo de Aínsa y Sobrarbe durante el mes de marzo - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

Las oficinas de turismo de Aínsa han registrado un total de 2.860 visitantes durante el mes de marzo, lo que supone un incremento del 28 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento confirma el buen arranque de la temporada turística en la comarca de Sobrarbe, impulsado por la llegada anticipada de la Semana Santa, el inicio de la primavera y una variada agenda de eventos deportivos y culturales.

Según ha explicado la concejala de Desarrollo y Promoción Turística, Beatriz Salcedo, el adelanto de la Semana Santa ha tenido un efecto directo en la llegada de visitantes. "La procedencia es principalmente nacional, en torno al 85 por ciento, y el ambiente en terrazas, bares, restaurantes y espacios naturales empieza a ser muy positivo tras un invierno marcado por las lluvias", ha señalado.

El incremento de turistas ya se está reflejando en la actividad económica local, especialmente en el sector hostelero y en los alojamientos rurales, que encaran estas semanas con buenas previsiones de ocupación.

NATURALEZA, DEPORTE Y CULTURA COMO RECLAMO

Uno de los factores clave en este aumento de visitantes ha sido la puesta en marcha del circuito de carreras por montaña en Sobrarbe, que ha arrancado con pruebas como la Trail Sierra de Partara y la Trail de La Fueva.

A ellas se sumará en las próximas semanas la Gran Trail de Sobrarbe, que celebrará su XV edición el fin de semana del 18 de abril y que espera congregar a cientos de corredores.

"Es una disciplina en auge que atrae cada vez a más participantes, incluso internacionales. El año pasado contamos con más de mil inscritos, de los cuales un 30 por ciento eran franceses", ha destacado Salcedo, poniendo en valor el atractivo paisajístico y patrimonial de los recorridos.

A esta oferta deportiva se suma la programación cultural, con eventos como el Espiello, celebrado en el Palacio de Congresos de Boltaña, que ha reunido a unas 5.000 personas durante sus diez días de duración.

REFUERZO DE SERVICIOS EN SEMANA SANTA

De cara a los días centrales de la Semana Santa, las buenas previsiones meteorológicas han llevado a activar nuevamente medidas para gestionar la alta afluencia de visitantes. Entre ellas destaca la puesta en marcha del servicio de autobuses para acceder a la pradera del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, limitando el acceso en vehículo privado y favoreciendo una movilidad más sostenible.

Este dispositivo, operativo desde el 1 de abril y hasta el día 6, busca garantizar la conservación del entorno natural y mejorar la experiencia de los visitantes en uno de los espacios más emblemáticos del Pirineo aragonés.

AGENDA COMPLETA PARA ABRIL

La actividad turística no se detiene con el final de marzo. Durante el mes de abril, la comarca continuará ofreciendo una amplia programación que combina patrimonio, tradición y ocio. Entre las propuestas destacan las visitas guiadas al Monasterio de San Victorián, la celebración de la concentración de vehículos clásicos Renault en Aínsa los días 11 y 12, o la programación cultural de espacios como la Casa de los Títeres de Abizanda.

A ello se suman las celebraciones religiosas propias de estas fechas, como la procesión del Viernes Santo en la villa medieval de Aínsa, así como la actividad de la Red de Museos de Sobrarbe.

La diversidad de propuestas y el creciente interés por el turismo de naturaleza y experiencias consolidan a Sobrarbe como uno de los destinos más atractivos del norte de Aragón en el inicio de la temporada alta, con expectativas positivas para los próximos meses.