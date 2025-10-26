Más de 50 directores y especialistas de Centros Europeos de Empresas de Innovación de España se dan cita en Zaragoza

El congreso se celebra en Etopia el martes 28 y el miércoles 29 de octubre - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea nacional y encuentro de directores de la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación (ANCES) tendrá lugar en Etopia, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, los próximos días 28 y 29 de octubre.

En las jornadas se reunirán expertos en innovación, emprendimiento y dinamización empresarial con el objetivo de debatir sobre las mejores prácticas, las tendencias y nuevos modelos de apoyo al ecosistema emprendedor e innovador.

La sesión inaugural contará con las conferencias de José Luis Vallejo (CEO de Sngular) y Sergio López, CEO y fundador de Hiberus. Posteriormente, habrá una mesa redonda: El futuro de los modelos de apoyo al ecosistema de emprendimiento innovador en la que intervendrán Javier Martínez, director CEEI Aragón; Cristina Fanjul, presidenta de ANCES y Laura Lecci, CEO EBN.

La segunda jornada, el miércoles 29, se pondrá en marcha con la conferencia: Impulso a startup en el sector defensa en la que participarán Gonzalo Sánchez Urbón e Ignacio Miguelena, de Mecanus Innovación. A continuación, se llevará a cabo la asamblea ANCES y el taller sobre privacidad y seguridad en el uso de herramientas de IA a cargo de Urko Benito. La clausura correrá a cargo con la charla del escritor y geopolitólogo, Pedro Baños.

ANCES es una red que aglutina intereses, metodologías de trabajo y nodos de innovación y emprendimiento, con el objetivo de fomentar la colaboración entre estos.

Los 32 miembros que la integran, conocidos como CEEIs o BICs, han sido impulsados por agentes locales públicos o privados para potenciar la innovación en sus territorios respectivos