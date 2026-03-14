Más de 60 voluntarios se suman al dispositivo de búsqueda de los desaparecidos Pablo Cebolla y Ares Tiziano

La alcaldesa Natalia Chueca y la concejal delegada de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, en el Puesto de Mando Avanzado que coordina el dispositivo de búsquea de los dos jóvenes desaparecidos en Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza continúan en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos Pablo Cebolla y Ares Miguel Tiziano, dentro del dispositivo coordinado con Policía Nacional. Este sábado por la mañana, el dispositivo se ha ampliado con la participación de 66 voluntarios civiles convocados por familiares, que han recorrido a pie las riberas entre el Club Náutico y el puente de la Z-40. Han colaborado también efectivos de la Policía Local y la Unidad Verde.

La alcaldesa Natalia Chueca y la concejal delegada de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, han asistido al Puesto de Mando Avanzado instalado el pasado martes en la margen izquierda del Ebro, a la altura del puente de Vadorrey, desde donde se coordinan las labores de búsqueda.

Entre los medios desplegados por el Ayuntamiento de Zaragoza, se encuentran la unidad de drones, embarcaciones de la unidad de rescate acuático y una ambulancia, además de voluntarios de Protección Civil.

El dispositivo del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza continúa trabajando con la plataforma digital de mapeo para revisar todas las imágenes obtenidas por drones y helicópteros durante los trabajos de estos días. Este sistema permite realizar un análisis y mapeo minucioso de cada tramo del río y de sus riberas, facilitando la planificación de las labores de rastreo.