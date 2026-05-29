Más de 7.000 estudiantes comienzan la Prueba de Acceso a la Universidad el próximo martes

Archivo - Este año se presentan a la PAU 200 estudiantes más que el año pasado. - UNIZAR - Archivo

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.144 estudiantes aragoneses comenzarán el próximo martes, 2 de junio, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se desarrollará hasta el jueves 4 de junio en las distintas sedes habilitadas por la Universidad de Zaragoza. La cifra supone un incremento respecto al curso pasado, cuando se presentaron 6.939 alumnos, consolidando la tendencia al alza en el número de jóvenes que aspiran a acceder a estudios universitarios.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de los inscritos con 5.492 estudiantes, seguida de Huesca con 1.122 y Teruel con 530. Durante tres jornadas, miles de alumnos pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante el Bachillerato en una de las citas académicas más importantes del año.

La mayoría de los inscritos, 6.030 estudiantes, realizarán tanto la fase obligatoria como la voluntaria de la prueba, con el objetivo de obtener la mejor nota posible para acceder a los grados universitarios deseados. Además, 313 alumnos se examinarán únicamente de la fase obligatoria, mientras que 801 estudiantes realizarán solo la fase voluntaria para mejorar su calificación de admisión a la universidad.

La PAU arrancará el martes a las 9.30 horas con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, una de las pruebas comunes para todos los estudiantes. A continuación tendrá lugar el ejercicio de Historia de la Filosofía, mientras que durante la tarde comenzarán los exámenes correspondientes a las materias específicas de la fase voluntaria.

FECHAS CLAVE PARA LOS ESTUDIANTES

Una vez finalizadas las pruebas, los alumnos deberán esperar apenas una semana para conocer sus resultados. Las calificaciones estarán disponibles a partir del 10 de junio a través de la Secretaría Virtual de la Universidad de Zaragoza, donde cada estudiante podrá consultar y descargar su papeleta de notas utilizando las credenciales facilitadas previamente.

El periodo para solicitar la revisión de exámenes permanecerá abierto entre los días 11 y 15 de junio. Durante ese plazo, las calificaciones tendrán carácter provisional. Aquellos alumnos que no presenten reclamaciones podrán obtener su certificado definitivo desde el 16 de junio, mientras que quienes soliciten revisión deberán esperar hasta la publicación de las nuevas notas, prevista para el 23 de junio.

El procedimiento de revisión contempla una segunda corrección realizada por un profesor distinto al que evaluó inicialmente el examen. En primer lugar se verificará que todas las preguntas hayan sido corregidas correctamente y que no existan errores materiales o aritméticos. Posteriormente se llevará a cabo una nueva evaluación completa del ejercicio.

La nota definitiva será el resultado de la media entre ambas correcciones. Si entre ellas existe una diferencia igual o superior a dos puntos, se realizará una tercera evaluación por parte de dos especialistas diferentes, que consensuarán la calificación final.

Desde la Universidad de Zaragoza recuerdan que el proceso de revisión puede provocar que la nota suba, se mantenga o incluso disminuya respecto a la calificación inicial. Asimismo, una vez presentada la solicitud, esta tiene carácter irrevocable y no puede retirarse posteriormente.

UNA PRUEBA DECISIVA PARA EL FUTURO ACADÉMICO

La PAU continúa siendo una de las pruebas más relevantes para miles de estudiantes que aspiran a acceder a la enseñanza superior. La calificación obtenida determinará en gran medida sus posibilidades de acceder a las titulaciones más demandadas, especialmente aquellas con notas de corte elevadas.

Para facilitar la preparación y consulta de información, la Universidad de Zaragoza mantiene disponible toda la documentación relativa a la prueba, incluidos los calendarios de exámenes, programas de materias y herramientas para calcular la nota de admisión.