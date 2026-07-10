Más de un millar de aspirantes de Aragón y Cataluña se examinan en la San Jorge para acceder a la Guardia Civil

Archivo - Aspirantes a las oposiciones a la Guardia Civil en una de las aulas dispuestas en la Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego en septiembre de 2025. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Cerca de 27.000 personas están citadas en 20 sedes de todo el país a las pruebas teóricas y los psicotécnicos para 3.240 plazas ofertadas ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26.806 personas están convocadas este sábado 11 de abril a una de las 3.240 plazas ofertadas este año para ser guardia civil. De ellas, los 1.236 aspirantes procedentes de Aragón y Cataluña se examinan en el campus de la Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego (Zaragoza).

Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un único día en 20 sedes repartidas por todo el país. Del total de aspirantes, 8.696 son mujeres, es decir un 32,44%.

En cuanto al nivel de formación, un total de 9.194 tiene titulación universitaria o profesional, entre los que destacan 903 con el título de máster y 9 con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico.

Para el examen de conocimientos que se realiza este sábado, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes, ubicadas en doce Comunidades Autónomas distribuidas de la siguiente forma: Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza. La información sobre las sedes se ha difundido a través de la página web de la Guardia Civil.

DATOS DE LA SEDE DE ZARAGOZA

A la sede de Zaragoza, ubicada en la Universidad San Jorge, se han designado los aspirantes procedentes de Aragón y Cataluña, siendo un total de 1.236. De ellos, 906 proceden de Aragón (634 Zaragoza, 171 Huesca y 101 Teruel) y 330 de Cataluña (187 Barcelona, 56 Girona, 22 Lleida, 65 Tarragona). De estos 1236 aspirantes, 380 son mujeres y 856 hombres.

Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para realizar las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.