Los mayores de 80 años y los niños de 6 meses a 11 años ya pueden pedir cita para vacunarse frente a la gripe

Abierta la inscripción para que los niños de segundo ciclo de Infantil puedan vacunarse contra la gripe en los colegios - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad ha abierto las citaciones en SaludInforma (https://www.saludinforma.es) para que las personas mayores de 80 años y los niños de entre 6 meses y 11 años puedan pedir cita para vacunarse frente a la gripe en su centro de salud. La vacunación de estos grupos comenzará el próximo lunes, 19 de octubre, en los centros de salud de todo Aragón. Los niños también podrán vacunarse en los centros de vacunación privados acreditados.

En la semana 41, la incidencia de gripe en Aragón se ha situado en 11,34 casos por 100.000 habitantes, lejos del umbral epidémico, fijado en 59,64. La de COVID-19 ha sido de 16,14 casos por 100.000 habitantes.

La ampliación de la vacunación infantil hasta los 11 años es la principal novedad de la campaña 2026/207. Hasta la temporada anterior, la vacunación infantil llegaba hasta los 7 años. Los niños de 24 meses a 11 años reciben una vacuna viva atenuada de administración intranasal y los de 6 a 23 meses, una vacuna de cultivo celular.

La vacunación de la población infantil protege a los niños frente a la gripe y sus posibles complicaciones y, además, reduce la transmisión del virus en su entorno, especialmente a los mayores y a las personas más vulnerables. Las personas mayores de 80 años recibirán una vacuna adyuvada.

A partir del 19 de octubre, la vacuna de la gripe se administrará a este grupo, cuando esté indicado, a la vez que la de COVID-19, con el fin de facilitar su aceptación y aumentar su protección. Ese mismo día comenzará también la vacunación de las personas con alto riesgo.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo. El 5 de octubre se inició la vacunación escolar, dirigida a los alumnos de 3, 4 y 5 años, que se desarrolla hasta el lunes en 159 colegios de toda la comunidad.

Esta tercera edición ha registrado 4.208 alumnos inscritos, un 41,5% más que la campaña anterior, si bien los niños de esas edades que no se hayan vacunado en su colegio podrán hacerlo de forma gratuita en su centro de salud. Hasta la fecha se han administrado un total de 32.561 dosis.El 3 de noviembre se incorporará a la campaña el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo.