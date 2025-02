Mayte Pérez (PSOE) reclama a Azcón que prescinda "de inmediato" de Bancalero porque la sanidad aragonesa "se desmorona"

MONTALBÁN (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha alertado del "desmoronamiento" de la sanidad pública aragonesa y por ello ha reclamado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que prescinda "de inmediato" de José Luis Bancalero, un consejero que considera "aferrado al cargo".

Pérez ha participado este sábado en la concentración en defensa de la Sanidad Pública en Montalbán, Teruel, organizada por el Movimiento de Acción Rural. Durante su intervención, ha alertado de la "gravísima situación" que atraviesa el sistema sanitario aragonés y ha acusado al presidente Jorge Azcón de "dejación de funciones" en la gestión sanitaria.

"Desde que Azcón es presidente, todos los indicadores sanitarios han empeorado. Tenemos listas de espera quirúrgicas insoportables y demoras en los centros de salud que en muchos casos superan los 40 días", ha afirmado Pérez, criticando la falta de medidas por parte del Gobierno autonómico.

Además, ha cuestionado la labor del consejero de Sanidad, a quien ha calificado como "incapaz de ver la realidad" y de gestionar la crisis sanitaria.

La portavoz socialista también ha denunciado la inestabilidad en el Departamento de Sanidad, que ha sufrido "más de 20 ceses y dimisiones de cargos directivos".

Según Pérez, esto evidencia el "fracaso de una política que está llevando a la sanidad aragonesa al colapso". "Estos cargos han decidido abandonar sus puestos porque no quieren ser cómplices de una política de desmantelamiento de la sanidad pública", ha subrayado.

La portavoz socialista también ha criticado que "Azcón y Bancalero han construido una estructura de más de 60 puestos de altos cargos y jefaturas, una situación sin precedentes en el Departamento de Sanidad".

Además ha censurado que "mientras en la oposición hablaban de chiringuitos, ahora han creado una gran estructura, y a pesar de ello, incluso esos cargos están abandonando el barco".

"El presidente Azcón no hace nada, no emite ninguna señal y no es capaz de analizar que algo está pasando en la gestión sanitaria. No solo le abandonan los suyos, sino que los datos cada vez son peores y esto va cuesta abajo y sin frenos", ha advertido.

Por ello, ha exigido al presidente autonómico que "tome decisiones ya" y cese al consejero de Sanidad. "Si no lo hace, será cómplice de esta política de destrucción y demolición de la sanidad pública en Aragón", ha sentenciado porque "Bancalero se aferra al cargo mientras la sanidad aragonesa se desmorona".

"Tenemos a un consejero que es incapaz de ver la realidad, que es incapaz de ver que la sanidad aragonesa está al borde del precipicio, ¿Cómo va a ser capaz de poner soluciones, si es incapaz de verlo?", ha cuestionado. Al mismo se ha preguntado que "qué más tiene que pasar" para que Azcón "tome cartas en el asunto".

"Cesó a la anterior consejera de Educación y también a la de Presidencia, Interior y Cultura, va por su segundo gobierno y con Sanidad seguimos esperando a que Azcón haga algo de lo que prometió porque va de mal en peor", ha recordado.

PÉREZ ACUSA A AZCÓN DE PROMOVER LA SANIDAD PRIVADA

La portavoz socialista también ha acusado al Gobierno autonómico de promover la sanidad privada en detrimento de la pública. "Cuando los ciudadanos tienen una demora insoportable más de un mes para el médico de cabecera o de varios meses para una consulta en Ejea de los Caballeros, se ven abocados a recurrir a la sanidad privada. Parece que ese es el verdadero objetivo del Gobierno de Azcón", ha lamentado.

Finalmente, Pérez ha mostrado su apoyo y reconocimiento al Movimiento de Acción Rural, subrayando que la lucha contra la despoblación pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos.

"Defendemos un Estado del Bienestar para todos, no solo para quienes se lo puedan pagar. Es intolerable que el consejero de Sanidad critique a los ciudadanos por manifestarse o responsabilice a los alcaldes de la falta de médicos, dependiendo del color político de cada uno", ha concluido.