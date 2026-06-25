Medios del Gobierno de Aragón y el Miteco trabajan en la extinción de un incendio entre Tamarite y Alcampell (Huesca)

1099371.1.260.149.20260625130658 Incendio entre Tamarite y Alcampell (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios del operativo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabajan en la extinción de un incendio activo en la provincia de Huesca, que afecta a los términos municipales de Tamarite y Alcampell.

Las llamas han comenzado a las 11.30 horas de este jueves, 25 de junio, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

En concreto, los medios del Infoar desplazados incluyen una brigada helitransportada de Boltaña con helicóptero; una brigada helitransportada de Peñalba y un helicóptero; dos brigadas terrestres y dos autobombas.

Por parte del Miteco, trabaja en la zona un avión anfibio llegado desde Reus (Tarragona).