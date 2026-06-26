Continúa activo el incendio declarado en la provincia de Huesca, aunque se va a desconfinar el municipio de Fonz

Incendio entre Tamarite de Litera y Alcampell. - INFOAR

ZARAGOZA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las labores de extinción del incendio forestal, que afecta a los términos municipales de Tamarite y Alcampell, en la provincia de Huesca, sigue activo. Durante la noche se ha trabajado en la cabeza del incendio, próxima al municipio de Fonz, que no tiene llama en este momento. Según ha informado el Gobierno de Aragón, se va a desconfinar este municipio.

Los medios aéreos han comenzado a trabajar a primera hora, sobre todo en la superficie arbolada del flanco derecho. El incendio, declarado este jueves, tiene un perimetro de 4.000 hectáreas, aunque ha afectado ya a unas 2.500 hectáreas, sobre todo superficie agrícola, monte bajo y algo de pinar, ha obligado al desalojo de 240 vecinos de tres pueblos: Alzanuy, Alins del Monte y Calasanz.

A lo largo de la mañana los vecinos de las localidades desalojados podrán regresar a sus casas a recoger enseres personales y medicinas en convoyes organizados por la Guardia Civil. Los municipios seguirán desalojados por precaución.

Esta noche han trabajado en el incendio ocho cuadrillas terrestres, 3 bulldozer y una sección de la UME, que hoy son relevados con otras 13 brigadas (6 terrestres y 7 helitransportadas) a las que habrá que sumar 8 autobombas, 5 bulldozer y dos secciones de la UME.

A los medios aéreos de la Comunidad Autónoma de Aragón se suman 3 hidroaviones, 3 anfibios "zapatones" y 2 BRIF del MITECO, así como un avión de carga en tierra y un avión anfibio de la Comunidad Autónoma de Valencia.

Se mantiene el nivel 2 situación operativa 2 del incendio forestal de Tamarite. Esta mañana se declarará la alerta rojo plus de incendios forestales en toda la Comunidad Autónoma y, al menos, durante todo el fin de semana,