Medios del Gobierno de Aragón colaboran en la extinción del incendio de Vall de Uxó

Archivo - Efectivos del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios de Aragón (INFOAR). - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo de INFOAR del Gobierno de Aragón colabora en la extinción del incendio de Vall de Uxó, en la Comunidad Valenciana. El fuego, declarado el sábado, continúa activo, ya arrasa unas 7.200 hectáreas y alcanza un perímetro aproximado de 67 kilómetros.

En la jornada del domingo, el Ejecutivo aragonés intervino con un helicóptero, mientras que este lunes se han desplazado dos cuadrillas terrestres, una autobomba y dos Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN).

Desde 112 Aragón ha informado de que el humo procedente del incendio forestal declarado en Vall de Uxó es visible en distintos puntos de las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo y está siendo desplazado por el viento.

No existe riesgo de propagación del incendio a Aragón, pero como medida de precaución, si la presencia de humo resulta intensa en alguna de las zonas citadas se recomienda limitar las actividades al aire libre y evitar exposiciones prolongadas, especialmente en el caso de personas con enfermedades respiratorias, población infantil y personas mayores.