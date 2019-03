Las mejores fotografías del IV Premio Internacional 'Jalón Ángel' ya se pueden ver en el Museo de Zaragoza

Publicado 12/03/2019 20:02:56 CET

ZARAGOZA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Jalón Ángel ha inaugurado en el Museo de Zaragoza la exposición 'Cazadores de imágenes', compuesta por las fotografías ganadoras del IV Premio Internacional 'Jalón Ángel'. La exposición cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y del obrador de imágenes MoosesBildwerk.

El presidente del Grupo San Valero, Ángel García de Jalón Comet, ha subrayado esta tarde, en el acto de apertura, que esta exposición de arte "reivindica la necesaria presencia de la fotografía en la educación cultural humanista" y pretende homenajear "a quien fue no solo un extraordinario fotógrafo, sino además un importante impulsor de la formación profesional en nuestra tierra, promoviendo, hace 65 años, la gestación de un ambicioso proyecto educativo, que constituye hoy el Grupo San Valero".

Las imágenes que se exhiben en el Museo de Zaragoza son "las mejores obras seleccionadas entre más de 2.200 imágenes, procedentes de más de 90 países, que se presentaron al IV Premio Internacional de Fotografía 'Jalón Ángel' en la pasada convocatoria de 2018".

Ha detallado que durante el próximo mes de abril el jurado fallará los premios ganadores de la V convocatoria correspondiente al presente año 2019, y las mejores obras se expondrán al siguiente año, como ya es costumbre. El Museo de Zaragoza ha acogido las cuatro ediciones de este certamen y las obras de los 'Cazadores de Imágenes'.

El presidente del Grupo San Valero ha resaltado, asimismo, "la importante labor que realiza el Archivo Jalón Ángel desde la Universidad San Jorge, difundiendo la obra del fotógrafo fundador del Grupo San Valero y el arte fotográfico en sus múltiples expresiones, retrato, viajes, periodismo, sociedad". Ha expresado su agradecimiento a los profesionales que trabajan en el archivo y ha deseado que los zaragozanos disfruten de esta exposición.

APUESTA POR LA FOTOGRAFÍA

Por su parte, la profesora de la Universidad San Jorge, directora del Archivo Fotográfico Jalón Ángel y comisaria de la exposición, Pilar Irala, ha agradecido al Gobierno aragonés su apoyo al Archivo y a esta muestra, así como al GSV y la USJ "su firme apuesta" por la fotografía.

Ha detallado que esta exposición anual tiene su origen en la selección de las mejores imágenes enviadas al Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel, que en su edición de 2018 creció en el número de participaciones y también en el perfil profesional, artístico y estético de las fotografías enviadas.

"La internacionalización y el valor creciente de este premio entre los fotógrafos profesionales más internacionales han dejado ya una sobresaliente huella en la corta historia de nuestro premio que está marcada por la alta calidad visual", ha estimado Irala.

De este modo, ha comentado que a diferencia de las anteriores exposiciones, cuando se exhibían una serie de cada uno de los dos fotógrafos ganadores, en esta ocasión se muestra una selección de las imágenes más valoradas por el jurado, de las más de 2.200 que se presentaron en 2018, así como también las obras de los dos ganadores y las menciones especiales.

GANADORES

El ganador en la categoría de retrato del Premio 2018 fue Debdatta Chakraborty, procedente de la República de la India, por su fotografía titulada 'Ramnami'. El jurado destacó, entre otras cuestiones, la técnica utilizada y la fuerza que transmite la mirada del protagonista, así como el sentimiento que proyecta con ella, es decir, la introspección psicológica.

Por otro lado, la ganadora en la categoría de viajes fue Nity Jannatul, procedente de la República Popular de Bangladesh, por su fotografía titulada 'Work Hour'. El jurado subrayó, entre otros rasgos, el grado cenital de la toma, el punto de vista que utiliza para retratar un momento de trabajo en Manikganj (Bangladesh), así como su composición y ritmo. Por otro lado, se enseña una cultura lejana a la Occidental y se destaca el viaje dentro del viaje que se proyecta en esta fotografía.

Además, se entregaron por primera vez no dos sino cuatro menciones especiales. En la de retrato a la imagen de Sadiel Mederos Bermúdez (Santa Clara, Cuba) titulada 'Isla', y al retrato realizado por Jesús Blasco de Avellaneda (Melilla) titulado 'Mariam, esclava de la frontera'.

En la categoría de viajes recibieron también mención especial las fotografías de Javier Arcenillas (Madrid), 'Uyuni', y la imagen de Teo Liak Song (Malasya), 'Colorful Market'. Tanto las ganadoras como las menciones especiales pueden verse en la primera sala en el Museo de Zaragoza.

OTROS PAÍSES Y CULTURAS

En otra sala se encuentran las imágenes mejor valoradas por el jurado, tras las ganadoras y las menciones. En esta colección, el espectador se puede asomar a multitud de países, culturas y religiones.

Se reúnen imágenes de fotógrafos que cuentan con importantes trayectorias y que han sido galardonados por premios internacionales entre los que se encuentran, entre otros, el Sony World Photography Awards, BBC Wildlife Photo Contest, Street Photography International (Leica Camera), Magnum Photography Awards y el Photographer of the Year.

Entre los fotógrafos hay colaboradores de revistas, agencias y medios de comunicación de prestigio internacional como National Geographic, European PressPhoto Agency, The Times of India, The New York Times, Der Spiegel, CNN y BBC, entre otros.

Pilar Irala ha agradecido a los fotógrafos su trabajo y ha indicado que el objetivo del Archivo Jalón Ángel es "difundir la fotografía como medio de comunicación visual, como herramienta al servicio de la democracia y la libertad y como un medio para el conocimiento, para la reflexión y el disfrute emocional e intelectual. Esperamos aportar un granito de arena a estas altas metas, tanto con nuestras actividades docentes e investigadoras, como con Cazadores de Imágenes".

A la inauguración también han asistido el director general del Grupo San Valero, César Romero; el rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, y el director del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera.