'Menudos techies', de Fundación hiberus, se consolida como programa educativo referente en IA con más de 370 alumnos

Archivo - Alumnas del Salesianos El Pilar durante una de las sesiones de Menudos Techies de Fundación hiberus. - FUNDACIÓN HIBERUS - Archivo

ZARAGOZA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación hiberus ha clausurado 'Menudos Techies', su programa extraescolar de inteligencia artificial, desarrollado en colaboración con Patricia Heredia y Valeria Corrales, fundadoras de ValPat STEAM, canal referente en el impulso de vocaciones STEAM.

Tras el éxito del piloto lanzado el pasado curso, la iniciativa ha experimentado un importante crecimiento durante este año académico, alcanzando un total de 378 alumnos y alumnas en 22 centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Aragón, La Rioja y Madrid.

El proyecto, impulsado desde la línea estratégica 'Tech x Inspire' de Fundación hiberus, tiene como objetivo acercar la tecnología y la inteligencia artificial a niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva práctica, creativa y responsable.

Durante este curso, 'Menudos Techies' ha ampliado significativamente su alcance, incorporando nuevas etapas educativas y adaptando contenidos a diferentes perfiles y capacidades de alumnado.

La actividad principal de Primaria se ha desarrollado en 16 centros educativos --12 públicos y 4 concertados-- con un total de 296 alumnos y alumnas participantes.

Además, Fundación hiberus ha subvencionado la participación del 50% de los centros, concretamente 8 colegios catalogados como Centros de Difícil Desempeño por el Gobierno de Aragón, reforzando así su apuesta por una educación tecnológica accesible e inclusiva.

A lo largo de las sesiones, el alumnado ha trabajado conceptos relacionados con IA generativa, machine learning, programación, robótica y ciberseguridad mediante dinámicas participativas y ejercicios adaptados a su edad.

También ha comenzado este curso la adaptación de 'Menudos Techies' a Secundaria con alumnado de 1º de ESO. El proyecto piloto se ha desarrollado en los institutos Grande Covián y Pedro de Luna de Zaragoza, con un total de 29 estudiantes participantes.

Entre ellos, se encuentran varios alumnos y alumnas que ya habían formado parte del piloto original del proyecto en Primaria, mostrando así la continuidad y evolución formativa del programa hacia dinámicas más avanzadas sobre IA, ética tecnológica, programación y pensamiento computacional.

APUESTA POR LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Otra de las líneas estratégicas desarrolladas este curso ha sido la adaptación del programa a alumnado con necesidades educativas especiales, en colaboración con Fundación Querer.

El piloto se ha desarrollado en el Colegio Querer de Madrid y en el CPEE Jean Piaget de Zaragoza, con un total de 13 participantes y un programa específico de 12 sesiones, con contenidos y dinámicas accesibles que han acercado la tecnología desde una perspectiva inclusiva y al servicio de todas las personas.

EXPANSIÓN TERRITORIAL EN LA RIOJA

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la expansión del programa fuera de Aragón con un piloto de 7 sesiones desarrollado en La Rioja. En concreto, 40 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de los centros CEIP Las Gaunas de Logroño y CEIP Gregoria Artacho de Cenicero.

La buena acogida del proyecto abre la puerta a la implantación de futuras ediciones en nuevos centros educativos de la comunidad riojana.

La directora de Fundación hiberus, Sandra Parrilla, ha destacado que el crecimiento de 'Menudos Techies' confirma la necesidad de acercar la educación tecnológica a las aulas desde edades tempranas.

"Estamos viendo cómo niños y niñas no solo aprenden tecnología, sino que desarrollan curiosidad, creatividad y pensamiento crítico. Queremos que entiendan que la inteligencia artificial es una herramienta que ya forma parte de su presente y de su futuro".

Y añade: "Nuestro objetivo es que estas oportunidades lleguen a todos los perfiles de alumnado y a todos los entornos educativos, independientemente de sus circunstancias sociales, económicas o educativas".

QUÉ DEPARARÁ EL PRÓXIMO CURSO

Tras los resultados obtenidos este curso, Fundación hiberus ya trabaja en la expansión del programa para el próximo año académico, con el objetivo de consolidar su implantación, ampliar su presencia en nuevos centros educativos y extender el proyecto a más comunidades autónomas.

Fundación hiberus es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para generar un impacto positivo en la sociedad a través de la unión entre personas y tecnología con el objetivo de construir un futuro con más oportunidades para todos.

Nace en 2019 en el seno de la empresa tecnológica hiberus y actúa como canal de retorno del conocimiento, la innovación y la experiencia que la compañía tecnológica desarrolla en sus proyectos en Europa, Latam, Marruecos y EEUU.

Fundación hiberus promueve el uso de la tecnología como un medio transformador al servicio de las personas e impulsa iniciativas que fomentan la inspiración tecnológica, la empleabilidad digital, el emprendimiento, las vocaciones STEAM y el desarrollo de proyectos con impacto social.