Mequinenza concluye este domingo los preparativos de las fiestas patronales de La Santa

La ‘PreSanta’ 2026 reúne propuestas deportivas, culturales y festivas, con 26 paellas inscritas y cerca de 300 participantes en el Día de la Bicicleta - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mequinenza (Zaragoza) se prepara para sus fiestas mayores de 'La Santa' con la celebración este fin de semana de la 'PreSanta' 2026, dos jornadas con actividades deportivas, culturales y festivas que reunirán a vecinos y visitantes como antesala de las fiestas.

Este sábado, 12 de septiembre, la programación ha incluido el XXI Concurso Comarcal de Pesca 'Villa de Mequinenza', con más de 30 inscritos, también la Gran Tirada al Plato Popular y el Concurso de Paellas.

Este domingo, 13 de septiembre, ha arrancado a las 10.00 horas la XXIX edición del Día de la Bicicleta, con alrededor de 300 personas inscritas. A su regreso, la plaza del Ayuntamiento contará con un parque infantil refrescante.

Por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, gigantes, cabezudos y ninots, con la participación de los 'Mequinensans y Mequinensanes' 2026, acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Mequinenza y la Charanga Pintakoda.

El programa de 'PreSanta' finalizará a las 19.30 horas en la Sala Goya con el concierto de la 'Rondalla del Poble', antes del inicio de las fiestas mayores.