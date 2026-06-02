Mequinenza decreta dos días de luto oficial por el fallecimiento de dos vecinos en el accidente de Ilche (Huesca)

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mequinenza expresa su más profundo pesar por el trágico accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este martes en la carretera A-1223, en el término municipal de Ilche (Huesca), en el que se han visto implicados cinco vecinos de la localidad y ha decretado dos días de lutos oficial.

Como consecuencia del siniestro, dos vecinos de Mequinenza han fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas, siendo atendidas y trasladadas a centros hospitalarios. Ante esta dolorosa noticia, el Ayuntamiento quiere trasladar sus más sinceras condolencias y todo su cariño a las familias, amigos y allegados de las víctimas mortales, así como desear una pronta recuperación a las personas heridas.

"La corporación municipal, en representación de toda la ciudadanía de Mequinenza, comparte el dolor y la consternación que esta tragedia ha provocado en el municipio. "En estos difíciles momentos, queremos hacer llegar su apoyo y cercanía a todas las familias afectadas", reza el texto de las condolencias.

Como muestra de respeto y duelo por la pérdida de sus vecinos, el Ayuntamiento de Mequinenza ha decretado dos días de luto oficial, durante el cual las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Mequinenza se une este martes en el recuerdo de las personas fallecidas y en el acompañamiento a sus familiares y seres queridos, trasladándoles el afecto y el apoyo de todo el municipio.