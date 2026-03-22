El Mercado Solidario de Tulipanes recauda más 47.500 euros en favor de las familias con enfermos de alzhéimer

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, conversa con una voluntaria en el Mercado solidario de los Tulipanes. - VERÓNICA RODRÍGUEZ

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Solidario de los Tulipanes ha recaudado 47.520,27 euros, de los que 47.235 euros se obtuvieron de la venta floral, además de casi 300 euros de donativos a través de las huchas colocadas en el punto de pago, agotando las existencias de bouquets en la mitad del tiempo estimado de venta y cumpliendo así el objetivo solidario marcado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la jornada de bienvenida a la primavera.

Las últimas unidades de los alrededor de 6.000 bouquets con 60.000 tulipanes en total se pusieron a la venta, tras la colorida inauguración de este sábado llevada a cabo por la alcaldesa, Natalia Chueca, se vendieron poco antes de las 16.30 de la tarde, además de las petunias, que estaban colocadas como ornamento y también se vendieron.

Una vez que se acabaron las existencias, gracias a la solidaridad de los vecinos de Zaragoza, la jornada se cerró con el último concierto de piano, epílogo de una jornada pensada para celebrar un evento ciudadano en torno a una causa como es la ayuda a las familias con enfermos de alzhéimer, agrupadas en la entidad AFEDAZ. Esta asociación será la beneficiaria de todo lo recaudado en este mercado

Gracias a esta acción desinteresada, AFEDAZ va a recibir un gran apoyo para la atención integral a las personas afectadas por esta enfermedad y a su entorno familiar. Estos recursos permiten financiar servicios especializados como centros de día, programas de atención domiciliaria y terapias orientadas a mantener la autonomía personal.

Asimismo, se impulsan acciones de apoyo psicológico, social y jurídico para cuidadores, junto con iniciativas de formación y acompañamiento.

La entidad también promueve actividades de sensibilización social y voluntariado, al tiempo que garantiza el mantenimiento y mejora continua de sus servicios e infraestructuras, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad y mejorar la calidad de vida de los afectados.

En total, las dos ediciones han permitido recaudar cerca de 80.000 euros para entidades del Tercer Sector a través de la venta de 10.000 bouquets de tulipanes llegados de Ámsterdam. Este año, la donación para comprarlos ha provenido de Fundación Ibercaja, Urbaser e Industrias Químicas del Ebro.