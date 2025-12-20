Los mercados de abastos de Zaragoza disfrutan de una Navidad con talleres, sorteos, música y visitas mágicas

Acción desarrollada en el Mercado de Valdespartera. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magia de la Navidad ya se vive en los mercados de Zaragoza. Este mes de diciembre y hasta comienzos de enero, los mercados municipales, ambulantes y centros comerciales de la ciudad se convierten en espacios llenos de actividad, tradición y encuentro vecinal, gracias a una amplia programación navideña impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Mercados de Zaragoza (ZAMAS).

Esta programación municipal, que vuelve a apostar por la descentralización de la oferta cultural y de ocio, tiene como objetivo acercar el espíritu navideño a todos los barrios de la ciudad, dinamizar el comercio de proximidad y reforzar el papel de los mercados como espacios vivos, cercanos y fundamentales para la vida cotidiana de Zaragoza.

Más allá de los grandes núcleos de atracción navideños, como la plaza del Pilar, los mercados de Zaragoza se suman a la celebración con actividades para todos los públicos. Talleres infantiles y gastronómicos, showcookings, actuaciones musicales, exposiciones tradicionales, degustaciones, sorteos y promociones convierten los mercados en puntos de encuentro para familias, vecinos y visitantes.

Durante estas semanas, los mercados se engalanan con decoración, belenes tradicionales y ambientación especial, creando una atmósfera acogedora que invita a realizar las compras navideñas en el comercio local, al tiempo que se disfruta de propuestas culturales y de ocio gratuitas.

PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES

La programación de las dinamizaciones incluye una amplia variedad de talleres y actividades participativas, pensadas para públicos de todas las edades.

Destacan los talleres infantiles de adornos navideños, arte floral o actividades creativas, así como propuestas gastronómicas como showcookings y talleres temáticos que ponen en valor los productos frescos y de calidad que se pueden encontrar en los mercados. Toda la información se puede consultar en la página web de ZAMAS, 'www.zamasmercados.es'.

Entre las actividades más destacadas se encuentran los showcookings organizados en mercados como Ciudad Jardín, Puerta Sancho, Valdespartera o el Centro Comercial Delicias, así como talleres específicos como "A todo queso en tu mercado", que fomentan el conocimiento y el consumo de productos locales.

Además, algunos acogen degustaciones tradicionales como migas con uva, chocolatadas o repartos de productos típicos, reforzando el carácter festivo y cercano de estas fechas. La música y las tradiciones tienen también un papel protagonista.

A lo largo de diciembre se celebran actuaciones musicales, conciertos y propuestas culturales que animan los espacios comerciales y refuerzan el ambiente festivo.

Destacan las actuaciones de la Casa de Andalucía en Zaragoza, presentes en diferentes mercados, así como conciertos y actuaciones corales que acercan la música en directo a los barrios.

Estas iniciativas contribuyen a dinamizar los mercados y a convertirlos en escenarios culturales abiertos a toda la ciudadanía. Los más pequeños viven la Navidad de una forma especial en los mercados de Zaragoza.

Papá Noel visita numerosos mercados en los días previos a Nochebuena, mientras que los Reyes Magos y sus pajes recorren distintos espacios comerciales a comienzos de enero, permitiendo que los niños y niñas puedan entregar sus cartas y disfrutar de momentos inolvidables.

Estas visitas se complementan con actividades infantiles, talleres y propuestas pensadas para disfrutar en familia, reforzando el carácter intergeneracional de los mercados y su papel como espacios de convivencia.

PREMIOS PARA LOS CLIENTES

Uno de los ejes fundamentales de la programación de estas semanas, y que es ya costumbre en esta campaña, es el impulso al comercio local a través de sorteos, premios y campañas de fidelización. Realizar compras en los mercados puede tener premio gracias a iniciativas como la campaña ZAMAS Fideliza, promociones de "rascas", sorteos de lotes y cestas de Navidad, plantas navideñas, muérdagos o incluso vehículos de movilidad sostenible, como patinetes.

Estas acciones se desarrollan en decenas de mercados repartidos por toda la ciudad, incentivando las compras de proximidad y agradeciendo la fidelidad de los clientes habituales, al tiempo que se atrae a nuevos públicos.

Con esta amplia programación, el Ayuntamiento de Zaragoza y ZAMAS refuerzan su compromiso con el comercio de proximidad y con los mercados como espacios clave para la cohesión social, la dinamización económica y la vida de barrio.

La Navidad en los mercados de Zaragoza es, un año más, una invitación a comprar local, disfrutar en familia y redescubrir los mercados como lugares de encuentro, donde tradición, calidad y cercanía se dan la mano.