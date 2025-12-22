La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba 139 plazas de difícil cobertura para hospitales de fuera de Zaragoza

La gerente del Salud, Ana Castillo, explica que el Decreto de Difícil Cobertura es una norma excepcional y temporal para llevar médicos a todo el territorio. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este lunes una oferta pública de empleo de 139 plazas de difícil cobertura, con el fin de incentivar que facultativos de un total de diecinueve especialidades hospitalarias, con cuatro años de formación MIR, escojan trabajar en puestos de nueve hospitales públicos, situados fuera de la ciudad de Zaragoza.

Esta medida ha sido la segunda Oferta de Empleo Público extraordinaria destinada a la provisión de puestos de difícil cobertura en el Servicio Aragonés de Salud durante el año 2025.

Durante la última legislatura, el Gobierno de Aragón puso en marcha el Decreto Ley de Difícil Cobertura 121/2025, una norma temporal y excepcional, que ampara estas ofertas ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la Comunidad autónoma.

La citada orden permite que aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a una plaza considerada de difícil cobertura puedan lograr la consideración de personal estatutario fijo dentro del salud, cuando hayan transcurrido tres años de trabajo efectivo en el destino escogido.

Esta nueva convocatoria ha contemplado 139 plazas de personal estatutario sanitario licenciado con título de especialista en Ciencias de la Salud, que se cubrirán mediante el sistema de concurso. Es decir, de Facultativo Especialista de Área --médicos de Atención Hospitalaria-- con itinerario formativo MIR de cuatro años.

Los puestos que se convocan por sectores sanitarios son: Alcañiz, 23 plazas en el Hospital de la citada localidad; Barbastro, 32 plazas en el Hospital; Calatayud, 18 plazas en el Hospital Ernest Lluch; Huesca, 21 plazas en el Hospital Universitario San Jorge, tres en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras tres en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús; Teruel, 31 plazas en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, cuatro en el CRP San Juan de Dios de Teruel y otras cuatro en el Hospital San José de la misma ciudad.

El pasado 21 de octubre, el Gobierno de Aragón aprobó una primera Oferta Pública de Empleo Extraordinaria con 46 plazas de difícil cobertura en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y los universitarios San Jorge de Huesca y Obispo Polanco de Teruel de las siguientes especialidades con itinerario MIR de cinco años: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología.

Para esa convocatoria se han presentado 133 candidatos para cubrir las 46 plazas ofertadas, lo que ha puesto de manifiesto el interés por este procedimiento. Este proceso se encuentra en fase de resolución pendiente de que se publique el listado provisional de aprobados y excluidos. Le previsión es que en enero se puedan publicar el listado definitivo y realizar el llamamiento de plazas.

139 PLAZAS DE 19 ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS

La segunda oferta pública, que vuelve a surgir por la necesidad de reforzar la dotación de profesionales en áreas críticas. Esta nueva oferta, compuesta por 139 plazas, deberá ser aprobada por Consejo de Gobierno para que luego continué con los trámites administrativos habituales en estos procesos.

La Mesa Sectorial de Sanidad ha estado compuesta por representantes de la Administración sanitaria autonómica y de los sindicatos CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y FTPS. Los sindicatos se han mostrado contrarios a la segunda convocatoria de plazas médicas de difícil cobertura, salvo FTPS, que se ha abstenido.

La gerente del SALUD, Ana Castillo, ha calificado como satisfactoria la celebración de la mesa sectorial que ha sacado adelante la propuesta y ha insistido que es "excepcional y temporal", pero "necesaria" para llevar asistencia sanitaria de calidad a todo el territorio: "Si bien es cierto que en el de la difícil cobertura quizá es el que menos contentos están los sindicatos, pero comprendemos aquí en la Administración y el Servicio Aragones de Salud, y tanto con el Departamento de la Consejería de Sanidad, que es necesario llevar a cabo estos nuevos puestos y esta nueva oferta en los centros de difícil cobertura".

Con esta medida, el Gobierno de Aragón ha querido reforzar su compromiso con la equidad territorial y la mejora de la atención sanitaria en hospitales comarcales y provinciales, garantizando que la ciudadanía disponga de especialistas en áreas clave de la salud.