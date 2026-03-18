Microsoft ofrecerá cursos gratis de IA para todos los zaragozanos tras un acuerdo con el Ayuntamiento

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la directora de Capacitación en IA de Microsoft España, Sonia Marzo, firman un acuerdo para formar en IA a todos los zaragozanos - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los habitantes de Zaragoza, mayores de 16 años, podrán acceder a un curso de Inteligencia Artificial (IA) gratuito, a partir de abril, que ofrecerá Microsoft tras firmar un convenio con el Ayuntamiento de la capital aragonesa cuya finalidad es democratizar esta herramienta de trabajo y sus beneficios en todos los ámbitos.

El acuerdo, único en España lo han rubricado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la directora de Capacitación en IA de Microsoft España, Sonia Marzo, dentro del Protocolo General de Actuación, que tienen firmado ambas partes, y sitúa a la capital aragonesa a la vanguardia de la digitalización social y es pionera en el ámbito nacional para mejorar la empleabilidad.

Este convenio desarrollará el programa 'Microsoft Elevate Skilling' que la tecnológica norteamericana tiene para capacitar a gran escala en habilidades de IA con el fin de fomentar la inclusión, el aprendizaje continuo, el reciclaje profesional y el desarrollo económico en la era de esta nueva herramienta digital.

TRES TIPOS DE CURSOS

Se han diseñado tres itinerarios. El curso de formación universal de IA para todos los mayores de 16 años; otro de formación específica para los empleados municipales de Zaragoza --más de 5.000-- y el tercero para el comercio y la hostelería.

La alcaldesa de Zaragoza ha destacado que este acuerdo es "tan innovador" y ha reconocido estar "tan contenta de poder hacerlo" porque esta formación gratis en IA significa, además, que tiene un certificado, que tendría un coste de unos 100 euros para cada usuario, pero con esta firma estará a disposición de la ciudadanía de forma gratuita. "Es una apuesta concreta, seria, para que Zaragoza esté mejor preparada para ese cambio tecnológico que estamos haciendo".

Ha abogado porque los vecinos de Zaragoza tengan una mejor formación en esta herramienta, que "se necesita utilizar ya y que va a ser indispensable en el futuro" y con estos cursos "se democratiza el acceso a la IA", mejora la empleabilidad, aumenta la competitividad y ayuda a los ciudadanos a estar mejores preparados. Asimismo, mejora la calidad de vida porque al ser más productivo en el trabajo se podrá conciliar mejor la vida personal y profesional. "Eso nos va a hacer que tengamos una ventaja competitiva como ciudad al estar mejor formados y preparados para las nuevas tecnologías", ha razonado.

La directora de Capacitación en IA de Microsoft España, Sonia Marzo, ha explicado que se trata de facilitar la capacitación básica en IA para que "nadie se quede atrás" porque el compromiso de esta tecnológica es "ayudar a muchas personas que quizás no tienen las mismas oportunidades".

Microsoft, ha contado, ha elegido 21 países, uno de ellos España y en concreto Aragón, como área estratégica, y específicamente Zaragoza, cuyo Ayuntamiento de Zaragoza ha ofrecido "todas las facilidades para unir esa vocación común de tratar de ayudar a los ciudadanos, empleados públicos y pymes a que se preparen para la nueva economía de la IA".

Microsoft tiene previstas inversiones por más de 10.000 millones de euros en centros de datos y en infraestructuras de datos en Zaragoza y su entorno.

Marzo ha precisado que la IA "es una tecnología de propósito general", que significa que va a llegar a la forma en como las personas aprenden, se relacionan y trabajan. "Tenemos que estar preparados porque si no nos podemos quedar desposicionados", ha advertido.

Por ello, ha considerado "muy importante" que desde el Ayuntamiento se haya abordado al comentar que ante este reto se pueden adoptar por esperar a ver qué ocurre o afrontarlo y desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha decidido ponerlo a disposición de todos los ciudadanos con este acuerdo de colaboración.

"Me encantaría que en unos meses no habláramos ni alcaldesa ni yo, sino un empleado público, una pyme y un ciudadano y que nos compartiera cuál es su experiencia", ha emplazado.

FORMACIÓN UNIVERSAL

Los cursos gratuitos y online que podrán realizar todos los ciudadanos mayores de 16 años, abrirán el proceso de inscripción en abril y los participantes deberán completar el módulo introductorio antes del 30 de junio.

Una vez superado este primer módulo, los participantes dispondrán de un año para completar cualquiera de los cuatro módulos avanzados de la segunda fase, que permitirán obtener un certificado oficial sin coste. Los usuarios podrán cursar uno o varios módulos en función de su interés o especialización.

EMPLEADOS MUNICIPALES

Dentro de los objetivos del Gobierno de Zaragoza en el ámbito de la Transformación Digital se encuentra la integración de la inteligencia artificial como modo de optimización y eficacia de la gestión municipal del día a día. Si bien ya se han dado los primeros pasos para trabajar internamente aplicando las ventajas de la IA, todos los empleados municipales tienen ahora la oportunidad de empezar a arraigar estos avances tecnológicos en su día a día.

El Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft pondrán a disposición de los más de 5.000 trabajadores del consistorio una formación asimilable a un formato que manejan de manera habitual. El personal municipal podrá cursarlo a lo largo de un año --hasta junio de 2027--, con el acicate de la obtención de créditos de formación para promociones internas.

A través de videos de corta duración en la plataforma Founderz --partner de la compañía tecnológica--, irán conociendo las claves para aplicar la IA en su ámbito profesional, con distintos controles de contenido durante el curso. Será un aprendizaje con una práctica final en el que la persona propone un caso de uso de la IA para su día a día y que tendrá una revisión personalizada con un profesor específico, que también estará a disposición de los usuarios durante unas semanas para seguir asesorándolos.

COMERCIO Y HOSTELERÍA

La formación dirigida específicamente al pequeño comercio y a profesionales del comercio local de la ciudad busca impulsar la digitalización del tejido comercial zaragozano y acercar las herramientas de inteligencia artificial accesibles y aplicables al día a día de los negocios de proximidad.

Entre abril y junio de 2026 se desarrollarán cuatro cursos de 35 horas de duración, con una capacidad total de 100 participantes, dirigidos a propietarios y trabajadores de comercios, establecimientos hosteleros y representantes de asociaciones del sector y las plazas ya se han cubierto.

Los contenidos combinarán formación en IA con aplicaciones prácticas adaptadas a las necesidades del comercio local, tras un proceso previo de identificación de necesidades.

Los participantes aprenderán a utilizar herramientas de IA generativa para mejorar la gestión de sus negocios, optimizar tareas administrativas, reforzar su estrategia de marketing digital, crear contenidos para redes sociales, mejorar la atención al cliente o analizar datos básicos para la toma de decisiones.

Cada edición incluirá también el desarrollo de un proyecto final aplicado al propio comercio, en el que los participantes podrán implementar soluciones basadas en IA para resolver retos reales de su negocio, como la creación de campañas promocionales, la optimización de procesos de venta o la mejora de su escaparate digital.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad de repetir nuevas ediciones entre septiembre y diciembre. La parte presencial de esta formación se llevará a cabo en el Mercado Central, reforzando el vínculo directo el programa y el tejido económico de proximidad.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Microsoft en formación digital comienza en 2024 con el programa Ruta IA Gen, desarrollado junto a la entidad formativa Factoría F5, que ha permitido impartir cursos para mejorar las competencias digitales y la empleabilidad. En 2025 se han impartido diez cursos en Etopia en los que han participado unas 500 personas, la mayoría desempleados.