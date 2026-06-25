El Miguel Servet de Zaragoza implantará el primer quirófano híbrido público de Aragón

Imagen de un quirófano híbrido Philips Azurion 7 Flex Arm_LR. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza va a implantar el primer quirófano híbrido del sistema público aragonés, una infraestructura de alta tecnología que permitirá diagnosticar, tratar y verificar resultados en un único acto quirúrgico.

Este tipo de quirófano combina una sala de operaciones convencional con equipos avanzados de imagen médica, como angiografía, escáner o resonancia, lo que facilita la realización de intervenciones complejas y mínimamente invasivas con la máxima precisión, ha informado el Ejecutivo aragonés.

La gerente del Sector, Patricia Palazón, ha considerado esta infraestructura como un paso de futuro no solo para el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS), sino para el conjunto del sistema sanitario de Aragón.

La doctora Palazón ha destacado que "el quirófano sitúa a Aragón en un nuevo nivel en la atención quirúrgica, ya que integra en un mismo espacio diagnóstico por imagen y cirugía, lo que redunda en mayor precisión y mejores resultados para los pacientes".

QUÉ ES UN QUIRÓFANO HÍBRIDO

Esta infraestructura da respuesta a una demanda mantenida durante más de trece años en este centro hospitalario, especialmente por Angiología y Cirugía Vascular, ante la necesidad de disponer de un entorno adecuado para procedimientos de alta complejidad, que hasta ahora obligaban a realizarse fuera del Bloque Quirúrgico en salas de tecnología radiológica avanzada, con las consiguientes dificultades organizativas y asistenciales.

El proyecto se convertirá ahora en una realidad con una inversión de 1.299.000 euros en equipamiento tecnológico, a la que se suman 400.000 euros para la ejecución de las obras necesarias. La tecnología instalada será la plataforma Philips Azurion 7 con FlexArm, una de las más avanzadas del mercado.

El inicio de los trabajos está previsto para el 29 de junio y el plazo de ejecución, incluyendo obra y montaje, tiene una duración estimada de cinco meses.

La jefa de servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Ana Cristina Marzo, ha indicado que esta especialidad ha evolucionado hacia técnicas endovasculares mínimamente invasivas que requieren tecnología avanzada, lo que hace imprescindible contar con un quirófano híbrido que ofrezca mejor calidad de imagen, mayor seguridad y todas las garantías del entorno quirúrgico.

"El aumento de pacientes mayores y la posibilidad de tratar casos antes considerados inoperables han multiplicado las indicaciones", ha apuntado.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) realiza anualmente más de 800 intervenciones quirúrgicas de patología arterial --no se incluye el medio millar de operaciones de patología venosa-- y es centro de referencia de la patología de la aorta torácica de Aragón.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN DEL MIGUEL SERVET

La implantación del quirófano híbrido forma parte del Plan de Transformación del HUMS, un programa iniciado en mayo de 2025 y que se extiende hasta 2029, con una inversión global superior a 11,3 millones de euros para la ejecución de 11 grandes reformas.

El nuevo quirófano híbrido se ubicará en el actual quirófano 13 del Bloque Quirúrgico, un área que cuenta con 4.584 metros cuadrados y 24 quirófanos.

La actuación afecta directamente a una superficie de 132,45 metros cuadrados, que incluirá una sala de exploración, sala de control, área técnica y almacén, todas ellas con los requisitos específicos de protección radiológica, como el plomado de paredes.

Como en otras ocasiones, la ejecución y desarrollo de una obra de esta envergadura, ubicada en el bloque quirúrgico, exige la aplicación de estrictas medidas de contención, aislamiento y supervisión de su cumplimiento, con el objetivo de controlar el riesgo de infecciones y garantizar la seguridad asistencial.

El cierre temporal de la pastilla de quirófanos Q13-Q18 --que alberga un quirófano de urgencias, tres de cirugía general y dos de urología-- ha obligado a reordenar la actividad quirúrgica del hospital en su conjunto, afectando no solo al bloque quirúrgico multifuncional, sino al conjunto del área quirúrgica del Hospital Universitario Miguel Servet. Durante los trabajos, se mantienen operativos 30 de los 36 quirófanos de todo el complejo hospitalario.

Con el fin de garantizar la continuidad de la actividad asistencial, se ha diseñado un plan estratégico de reorganización de la actividad quirúrgica, basado en criterios clínicos y de seguridad, que cuenta con la colaboración del resto de áreas quirúrgicas del Servet, así como del Hospital General de la Defensa, el Hospital Nuestra Señora de Gracia y MAZ.

SE MANTIENE ATENCIÓN URGENTE

En el Bloque Quirúrgico del Edificio Multifuncional se mantiene la atención urgente y aquellos procedimientos con mayor complejidad o dependencia de la infraestructura, como el trasplante renal y cardiaco, entre otros muchos procedimientos.

Asimismo, se ha adaptado parcialmente el área de Cirugía Mayor Ambulatoria para asumir cirugía con ingreso, facilitando la derivación de procedimientos ambulatorios a centros colaboradores, especialmente ante la limitada disponibilidad de camas hospitalarias en otros centros a partir de septiembre. En este contexto, los equipos de cirugía robótica se han reubicado en estos espacios, al tratarse de actividad programada.

El plan específico de actuación contempla: mantener en el Servet la actividad quirúrgica más compleja que requiere ingreso hospitalario, trasladándola a los quirófanos de la Unidad de Cirugía Sin Ingreso, donde también se reubicarán los robots quirúrgicos. Por otro lado, asegurar la operatividad del quirófano de Urgencias dentro del propio bloque quirúrgico, reforzando la colaboración con otros centros sanitarios, trasladando parte de la actividad quirúrgica ambulatoria al Hospital Nuestra Señora de Gracia, al Hospital General de la Defensa y al Hospital MAZ.

En estos centros se incrementará la actividad ya existente, con el desplazamiento de equipos completos de profesionales --cirujanos, anestesistas y personal de Enfermería-- en el caso de los hospitales Militar y Provincial, y de facultativos en el caso de MAZ.

NO HARÁN FALTA DERIVACIONES

Entre el 29 de junio y el 1 de septiembre, coincidiendo con la reducción habitual de actividad por el periodo vacacional, la reorganización prevista permitirá mantener la actividad quirúrgica dentro del propio Hospital Universitario Miguel Servet sin necesidad de derivaciones externas.

A partir del 1 de septiembre, y con la recuperación progresiva de la actividad ordinaria que se completa el 14 de septiembre, el Servet contará con la colaboración reforzada de centros externos.

En el Hospital General de la Defensa se dispondrá, del 1 al 25 de septiembre, de dos quirófanos de mañana y cuatro de tarde diarios, manteniéndose posteriormente los cuatro quirófanos de tarde entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre.

El Hospital Nuestra Señora de Gracia aportará 7,5 quirófanos semanales en turno de mañana y 13 de tarde, mientras que MAZ contribuirá con dos quirófanos semanales tanto en horario de mañana como de tarde.

La Gerencia del Sector y la Dirección del hospital ha alabado esfuerzo organizativo y de coordinación que implica este proyecto, así como agradecer la implicación, profesionalidad y colaboración de todos los equipos, que están contribuyendo a su desarrollo pese a las dificultades e inevitables incomodidades asociadas.

Ha agradecido también la comprensión de los usuarios ante los cambios organizativos "necesarios", subrayando que el objetivo final es avanzar hacia "un sistema sanitario más innovador, resolutivo y de mayor calidad asistencial".