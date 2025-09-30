La ministra Ana Redondo critica la eliminación de puntos violeta de las Fiestas del Pilar

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID/ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto de manifiesto este martes la "deriva del Partido Popular hacia posiciones cada vez más reaccionarias", en respuesta a la eliminación de los puntos violeta de las Fiestas del Pilar. "Yo creo que es muy irresponsable esa deriva del Partido Popular hacia posiciones cada vez más reaccionarias", ha afirmado.

En esta misma línea, Redondo ha llamado "a la centralidad" del PP, y ha dicho que los "retrocesos" vienen "impuestos" por el "miedo" de los de Feijóo a que "le coma la tostada" Vox.

"La sociedad no quiere violencia machista. La sociedad lucha contra la violencia de género. La sociedad está exigiendo a los políticos que sigamos avanzando en igualdad y frente a la violencia", ha argumentado.

PULSERAS

En otro orden de cosas, Redondo ha descartado tachar de "imprudente" a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras alertar en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas para maltratadores.

"Yo no tacharía de imprudente a la Fiscalía, en absoluto, creo que por lealtad institucional debemos respetarnos, pero sí que creo que actuó correctamente en esa nota aclaratoria de un párrafo que generó una enorme alarma y que era un párrafo en el que se vertía una opinión sin datos", ha asegurado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes preguntada si, a su juicio, la Fiscalía "pecó de imprudencia" en el documento. Además, ha eludido responder si, al igual que ya hizo la Delegada de Violencia de Género en el Congreso, ella también pide perdón a esas víctimas que hayan podido sentirse desprotegidas.

En este sentido, la ministra ha recordado que la Fiscalía "rectificó en menos de 24 horas". "Ahí había una opinión que no estaba fundada en datos, que es lo primero que fuimos a examinar, esos datos", ha asegurado para añadir que desde su departamento los han solicitado y están "a la espera".

Igualmente, respecto a las pulseras para maltratadores, ha denunciado que "se ha generado una alarma sobre la base de mentiras, de bulos, de falsedades, de medias verdades". "Me preocupa que las víctimas hayan podido sufrir miedo y se hayan podido sentir alarmadas por noticias que absolutamente exceden de la realidad. Son mentiras radicales y absolutas, y eso sí que me genera una responsabilidad en su bienestar", ha apuntado.

En esta misma línea, se ha referido a "mentiras flagrantes" sobre las pulseras, como que se habían obtenido en Aliexpress o que los datos no son del Ministerio de Igualdad.

Asimismo, ha destacado que el Ministerio "siempre" ha trabajado "con discreción" pensando en las víctimas y en su seguridad y ha recalcado que el sistema de protección es "muy complejo". "Y las víctimas tienen que sentirse seguras, y las víctimas tienen que saber que el sistema funciona, que ha funcionado en todo momento y que salva vidas a diario. Y me preocupa que esto que tanto nos ha costado construir se pueda fácilmente cuestionar con bulos, mentiras, falsedades. Y un interés político que desde luego no llego a entender", ha concluido.