La ministra de Defensa condena el ataque a Polonia y garantiza el apoyo de los países de la Alianza Atlántica a Ucrania

La ministra Margarita Robles, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en un encuentro previo a la presentación del Hub de Defensa de Aragón. - FABIAN SIMON

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que "hoy es un día importante para condenar sin paliativos la agresión que cada día sufre Ucrania, que hoy ha sufrido Polonia" y ha asegurado que los países miembros de la Alianza Atlántica "vamos a seguir apoyando a Ucrania desde la unidad y desde la convicción firme de que solo una paz justa y duradera es la que va a hacer que vivamos en un mundo más libre".

Así lo ha expresado Margarita Robles este miércoles en Zaragoza, durante su intervención en la clausura del Hub de Defensa de Aragón, un acto en el que ha participado junto al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, y diversas autoridades militares y civiles.

"Hoy ha sido un día en el que ha ocurrido un hecho grave", ha lamentado Robles, con "la vulneración del espacio aéreo de un país de la Alianza Atlántica como es Polonia". A su juicio, lo acontecido incide en la idea de que "la paz hay que protegerla cada día".

Además, ha continuado la titular de Defensa, "nos tiene que reforzar en el apoyo indudable, firme y contundente desde la unidad de todos a Ucrania".

"Cuando estamos apoyando a Ucrania, no estamos apoyando solamente su integridad territorial, que también, sino a una sociedad libre, una sociedad más justa, en la que no podemos aceptar que personajes como Putin --presidente de Rusia-- puedan estar masacrando en el campo de batalla y a la población civil", ha expuesto.

Ha llamado a "condenar sin paliativos" la agresión diaria que sufre Ucrania y, tras garantizar el apoyo de la Alianza Atlántica, ha manifestado que el camino es "la unidad y la convicción firme de que solo una paz justa y duradera, que son los ucranianos los que tienen que decidir, es la que va a hacer que vivamos en un mundo más libre".