Pinturas profanas del Monasterio en el MNAC - David Zorrakino - Europa Press

HUESCA/BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha iniciado este martes los trabajos de desinstalación de las pinturas profanas del Monasterio de Sijena (Huesca), que tienen "unas características de conservación sustancialmente diferentes" de las obras murales de la sala capitular.

En un comunicado, el museo asegura que, como ha manifestado en sede judicial, las pinturas profanas no sufrieron daños directos por el fuego y su estado de conservación no requiere tratamientos previos complejos de consolidación, y están montadas sobre soportes independientes, planos y rígidos, de manera que para desintalar "no es necesario llevar a cabo operaciones de división, corte o sierra".

El conjunto de las pinturas profanas está formado por 8 plafones de pintura al fresco traspasada a tela que, a manera de friso continuo, decoraban la parte superior de los muros de una estancia de planta rectangular situada entre la iglesia y el claustro del monasterio, y el MNAC ha dicho desde el fallo de la sentencia que es capaz técnicamente para su traslado.

Ha subrayado que el paso del tiempo y las condiciones ambientales de un monasterio en ruinas durante décadas explican su estado de conservación actual y la pérdida casi completa de algunas escenas, y la gama cromática se reduce a tonalidades de gris verdoso, rojo terroso, blanco y negro.

Las pinturas profanas fueron arrancadas en 1960 y trasladadas al museo, desde 1995 se exponen en la sala 17 de la colección de Arte Medieval, y los ocho plafones están instalados sobre soportes diseñados específicamente para este conjunto, que ha garantizado la correcta exhibición y conservación durante las últimas decadas.

El museo destaca que no se ha limitado a conservar estas pinturas sino que "ha garantizado la accesibilidad universal", de manera que las han podido ver millones de personas y se ha promovido su estudio y difusión a escala internacional.