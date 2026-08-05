Mobility City recibe a más de 600.000 personas desde su apertura

Archivo - Más de 450 eventos y actividades se han desarrollo en el Puente Zaha Hadid, desde congresos internacionales, encuentros profesionales, exposiciones o jornadas empresariales. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 600.000 personas han visitado Mobility City desde su apertura en febrero de 2023, cuando Fundación Ibercaja inauguró este espacio con la presencia de S.M. el Rey, devolviendo a la ciudadanía el emblemático Puente Zaha Hadid, uno de los legados arquitectónicos más representativos de la Expo 2008.

En estos más de tres años, Mobility City se ha consolidado como un referente nacional en torno a la movilidad sostenible del futuro, acogiendo centenares de iniciativas de carácter divulgativo, tecnológico, empresarial y cultural.

Eventos a nivel nacional e internacional A lo largo de estos dos tres años y medio, más de medio millón personas han visitado el Puente Zaha Hadid, donde se han desarrollado hasta 455 diferentes eventos a nivel nacional e internacional, con la movilidad como eje transversal. Entre ellos, las tres últimas ediciones de los Premios Impulso organizados por Fundación Ibercaja, Anfac, Sernauto y Faconauto.

También, se acogió en 2024 la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto, que este año tendrá su segunda edición, y en la que se reunió a más de 200 personas y 30 ponentes de 23 instituciones de alto nivel mundial y contó con la clausura institucional por parte del ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska.

Tras el verano, vuelve la actividad a Mobility City con la participación y colaboración en la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, así como la sexta edición de los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible.

Además, en los próximos meses, tendrán lugar dos congresos internacionales. Por una parte, la segunda edición del Congreso de la Seguridad Vial de la Moto los días 21 y 22 de octubre, organizado por Fundación Ibercaja junto con DGT y ANESDOR, y el Congreso Europeo del Vehículo Autónomo, impulsado junto a ANFAC y que se desarrollará los días 24 y 25 de noviembre.

EXPOSICIONES

Junto con las diferentes jornadas, encuentros y conferencias desarrollados en Mobility City, este año se han organizado diferentes exposiciones: 'Reinas del desierto', con 25 motos que han competido y ganado el Dakar, conducidas por pilotos españoles entre 1982 y 2025, y 'Mercedes-Benz Motorsport. El espíritu de las Flechas de plata', una muestra inédita en España y única en el mundo que reúne algunos de los vehículos de competición más emblemáticos de la marca alemana, con modelos originales procedentes de su Museo en Stuttgart.

Mobility City cuenta con una amplia red de socios y colaboradores refrentes del sector con el fin de crear sinergias y fortalecer el alcance del compromiso de todos los actores involucrados. Durante esta primera mitad del año, se han desarrollado relevantes eventos como los diferentes 'Innovation Day' o el 'Spain Innovation Summit', impulsado junto a Zebra.

En estos tres primeros años y medio, Mobility City ha demostrado ser un lugar de encuentro para diferentes entidades públicas y privadas para abordar temas relacionados con la movilidad, la automoción, la logística o el transporte, siempre con su objetivo de acercar a la ciudadanía todos estos conceptos y su importancia en la actualidad. Todo ello en un espacio único, diseñado por la primera mujer ganadora del Pritzker de arquitectura.