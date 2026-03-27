Mobility City en Zaragoza ofrece una exposición de Mercedes-Benz "única en el mundo" con vehículos de F1, rally y DTM

Inauguración de la exposición de Mercedes-Benz en Mobility City. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata' es el título de la nueva muestra, "única en el mundo", organizada por Fundación Ibercaja en Mobility City que reúne 16 piezas emblemáticas de la casa, entre ellas algunos de los vehículos de competición más emblemáticos, con especial foco en F1, rally y DTM.

Ha sido inaugurada este viernes por parte del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el director de Mobility City, Jaime Armengol. Podrá visitarse hasta el próximo mes de enero de 2027.

Esta exposición, ha explicado José Luis Rodrigo, "no se había realizado nunca antes en ningún sitio del mundo", es decir, "es la primera vez que estos vehículos salen juntos del Museo de Mercedes-Benz en Stuttgart".

En total, son 16 las piezas que han llegado hasta la capital aragonesa, "con una gran selección de prototipos originales de la marca", lo que "nos invita a un viaje desde los inicios de la competición en un recurrido desde 1886 hasta 2020 para conocer no sólo la evolución tecnológica, deportiva y estética, sino ser partícipes de esa gran historia y de su legado", ha resumido el director general de Fundación Ibercaja.

Así, "los coches de carreras más icónicos y exitosos de la marca" se exhiben ya en Mobility City, ha continuado José Luis Rodrigo, para subrayar que la Fórmula 1 "tiene un peso importante" en la muestra, con cinco vehículos que han participado competición.

Por otro lado, ha aludido Rodrigo al "diálogo" que se establece entre "dos joyas arquitectónicas": El puente de Zaha Hadid y el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, "ambos proyectados con el mismo propósito de ser referentes internacionales en la divulgación de la movilidad y la cultura del automovilismo".

RECORRIDO DE LA MUESTRA

De cara a una experiencia más positiva del visitante se han modificado el planteamiento expositivo y la iluminación. 'Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata' propone un recorrido circular que guía al visitante a través de diferentes ámbitos temáticos dedicados a las distintas disciplinas del automovilismo, desde los orígenes de la marca hasta la competición contemporánea para descubrir la evolución tecnológica, deportiva y estética de la casa.

Entre los elementos más destacados se encuentra una rampa inspirada en circuitos históricos que acoge modelos icónicos, así como una "rotonda" central dedicada a la Fórmula 1 que conecta el pasado y el presente de la competición. La escenografía se completa con proyecciones audiovisuales y recursos gráficos que refuerzan la experiencia inmersiva del visitante.

Coincidiendo con el inicio de la nueva temporada del campeonato de F1, se presta especial atención a esta competición, aunque se incluyen también exclusivos vehículos de rally y DTM, protagonistas de algunos de los campeonatos de turismos más prestigiosos del panorama internacional.

Uno de los objetivos es destacar el legado de las conocidas como 'Flechas de Plata', denominación histórica que hace referencia a los icónicos monoplazas de competición de Mercedes-Benz, símbolo de innovación, velocidad y excelencia técnica en el automovilismo desde sus inicios.

EXPERIENCIA INMERSIVA

La propuesta museográfica apuesta por una puesta en escena que recrea la atmósfera de los circuitos, con iluminación focalizada, ambientación audiovisual y elementos gráficos inspirados en la identidad de la marca.

Todo ello permite al visitante no solo contemplar los vehículos, sino comprender su contexto histórico y tecnológico dentro del mundo de la competición, en línea con la apuesta de Fundación Ibercaja por impulsar la programación cultural de Mobility City y consolidar este espacio como un referente nacional e internacional en torno a la movilidad y la innovación Mobility City celebró el pasado 20 de febrero su tercer aniversario tras haber superado el medio millón de visitantes y organizado cerca de 400 actividades desde su apertura.

Un momento histórico que supuso la devolución a la ciudadanía de este espacio diseñado por la arquitecta Zaha Hadid para la Expo 2008. Desde entonces, ha simbolizado el propósito de la Fundación de trabajar por y para las personas, consolidándose como un referente nacional en torno a la movilidad sostenible del futuro abierto a todos los zaragozanos y visitantes.

"AQUÍ HAY COCHES GANADORES"

"No solo hemos traído estos coches del mejor museo del automóvil del mundo, sino que además la selección está muy cuidada y es muy diversa. Aquí hay coches ganadores", ha contado Ibón Ollero, del equipo de Mobility City.

A modo de anécdota, Ollero ha aludido al nombre de la muestra, 'Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata' para contar que "flecha de plata", de uso frecuente en la jerga de la F1, se remonta a la temporada de 1934, cuando el modelo W25 --expuesto en Mobility City-- no debía superar los 750 kilos para poder competir y pesaba 751.

"Este coche en su origen era de color blanco y estaban desesperados, no sabían qué hacer. La solución fue rascar toda la pintura del coche, que era en base de plomo y dejar ver el aluminio que había debajo. Acabaron ganando esa carrera y comenzó la leyenda de las flechas plata que ha llegado hasta la actualidad".

Ha citado, entre los presentes en la muestra de Mobility City en Zaragoza, vehículos pilotados por Rudolf Caracciola, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Fernando Alonso o Ayrton Senna.

También ha ahondado en un coche "muy especial", de edición limitada, el modelo 'AMG GT R Black Series', "que hace de 'Safety Car' en F1. "Hay 275 en el mundo como este y se fabricó como disculpa o compensación a los que compraron el AMG One, con motor de Fórmula 1 que, en principio, se iba a lanzar en 2017, pero se retrasó hasta 2020 y les ofrecieron una edición especial, que es la que podemos ver aquí".