Monzón (Huesca) celebra este lunes la ofrenda floral a Joaquín Costa en el 180 aniversario de su nacimiento

Archivo - Ofrenda floral a Joaquín Costa en el 179 aniversario de su nacimiento en Monzón - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN - Archivo

MONZÓN (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Monzón (Huesca) celebrará este lunes, 14 de septiembre, la ofrenda floral al escritor, político y jurista Joaquín Costa, en el 180 aniversario de su nacimiento.

El 14 de septiembre de 1846 nacía en Monzón Joaquín Costa y desde hace 44 años, el Centro de Estudios de Monzón (CEHIMO), con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, celebra una ofrenda floral en la estatúa dedicada al polígrafo altoaragonés en la avenida de Lérida.

El acto arrancará con la Banda Municipal La Lira interpretando el Himno a Joaquín Costa para a continuación intervenir el presidente de CEHIMO, Pedro García, y el alcalde de Monzón, Isaac Claver.

Este año el colegio que participará en el mismo será el 'Aragón', cuyos alumnos leerán un texto sobre Costa que han trabajado en el aula, antes de realizar su ofrenda de flores.

A continuación, se sumarán representantes de CCOO, UGT, UAGA, Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, Comunidad General de Riegos del Altoaragón, CEHIMO, Comarca del Cinca Medio, Ayuntamiento de Graus y de Monzón.

El acto concluirá con una nueva interpretación de la Banda la Lira con el Himno a Monzón. Posteriormente, a las 20.00 horas, Estela Puyuelo impartirá la conferencia 'Joaquín Costa pionero folclorista: el legajo inédito. Poesía popular del Alto Aragón', en el Salón de actos de la Casa de la Cultura.

COSTA

Joaquín Costa Martínez (Monzón, 1846-Graus, 1911) fue un político, jurista, historiador y economista español, considerado el máximo exponente del regeneracionismo, el movimiento intelectual que buscaba modernizar y reformar España tras la crisis del 98.

El Regeneracionismo defendía que España necesitaba una profunda renovación desde la base, alejándose de la política superficial de la Restauración.

Costa acuñó la famosa máxima de "despensa y escuela", indicando que el país necesitaba primero asegurar el bienestar material y económico y, de inmediato, una educación pública de calidad para acabar con el analfabetismo.

Criticó duramente el sistema oligárquico y caciquil de la época. Propuso impulsar obras públicas, especialmente la política hidráulica y de regadíos para transformar la agricultura española.