Morales (PSOE) rechaza "las chapuzas, la improvisación y el oscurantismo" del Gobierno de Aragón PP-Vox

El portavoz adjunto del PSOE Aragón, Jesús Morales. - PSOE.

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha rechazado este miércoles, en rueda de prensa, "las chapuzas, la improvisación, el oscurantismo y las políticas conservadoras" del Gobierno autonómico PP-Vox.

Tras recordar que esta semana se cumplen seis meses de la celebración de las últimas elecciones autonómicas en Aragón y hace tres meses que se constituyó el Gobierno regional PP-Vox, con Jorge Azcón, "presidente del desgobierno", y "Nolasco I, el desregulador", Morales ha manifestado que el Ejecutivo PP-Vox "venía a resolver los graves problemas generados por la innombrable izquierda aragonesa y lo que tenemos es un Gobierno más maniatado que el anterior"

El portavoz adjunto del PSOE ha criticado la gestión de la política sanitaria, en especial medidas como la reciente supresión de la Dirección General de Salud Mental y también se ha quejado del aumento de las listas de espera: "Al final nos dirigen hacia un sistema sanitario privado".

En Educación, "la comunidad educativa está en pie de guerra" por la concertación del Bachillerato, también por la falta de financiación y de profesores, así como por la falta de climatización de las aulas.

Morales ha continuado hablando de vivienda, criticando la gestión de las parcelas para vivienda protegida del Polígono Harineras de Huesca, así como el aumento en un 14% del precio del módulo de la vivienda pública en toda la Comunidad Autónoma, lo que encarece el precio hasta los 190.000 o 200.000 euros de los pisos y dificulta el acceso a una hipoteca. Se ha preguntado "para que sirven las ayudas" de 2.000 euros para gastos notariales o de 18.000 euros para la adquisición de estas viviendas con estos precios.

Se ha mostrado partidario de declarar zonas tensionadas, como prevé la Ley estatal de Vivienda, lamentando que el consejero del área, Octavio López, lo desestime por considerar que perjudica al mercado de la vivienda, contra el criterio de algunos alcaldes. Con esta decisión "los aragoneses pierden oportunidades".

Por otra parte, el diputado del PSOE ha dicho que el Gobierno regional no tiene ni ha puesto en marcha el anunciado plan de medidas para amortiguar los costes de la guerra de Irán, exigiendo al Ejecutivo que se lo explique a los agricultores, ganaderos y transportistas.

Respecto a la mejora de la carretera A-132, ha observado que el Departamento de Fomento planteó --inicialmente-- el corte total de la vía entre Ayerbe y Puente la Reina en la época más turística, tras lo que ha hecho hincapié en que "han tenido que ser los partidos políticos y, sobre todo, la gente del territorio los que han doblado el pulso al Gobierno de Aragón, que no escucha, que improvisa".

Morales ha recordado, por otra parte, que la construcción del nuevo estadio de La Romareda "no iba a costar ni un euro de dinero público y ya vamos por 150 millones".

Además, el parlamentario socialista ha reprochado al Ejecutivo que no atiende "como procede" a los menores tutelados, criticando la retirada de la paga semanal solo a los menores migrantes tutelados, negando cualquier comparación con los presos.

"Quien puede estar cometiendo un delito de odio y discriminación es el Gobierno de Aragón, en este caso Nolasco". Ha reclamado a PP y Vox "que se pongan a trabajar con claridad" y no como en "el camarote de los hermanos Marx".

CEUTA

En otro orden de cosas, Jesús Morales ha comentado que todavía no se ha hablado del reparto de menores migrantes llegados a Ceuta días atrás, aunque ha pedido "solidaridad" con los ceutíes, como cuando Aragón ha pedido ayuda a otras comunidades ante los incendios forestales.

Ha emplazado a "cumplir la ley" y ha destacado que el Gobierno de España ha anunciado que pondrá a disposición de las comunidades autónomas un fondo por si fuera necesario atender a los menores migrantes de Ceuta.