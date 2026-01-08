Morón (Vox) tilda de "infame y bochornosa" la reunión de Pedro Sánchez y "el inhabilitado" Junqueras (ERC)

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón y cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón y cabeza de lista de este partido por Zaragoza en las elecciones del 8F, Santiago Morón, ha tildado este jueves de "infame y bochornosa" la reunión que han mantenido en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno de España, "el número uno de la mafia", Pedro Sánchez, y el "el inhabilitado" líder de ERC, Oriol Junqueras, para hablar sobre la financiación de Cataluña.

En rueda de prensa, Santiago Morón ha dicho de Junqueras que "este tipo de personajes son quienes sustentan y rodean a Pedro Sánchez: inhabilitados, prófugos, babosos, acosadores sexuales, narcodictadores o todo tipo de canallas que justifican el terrorismo de ETA; nada nuevo".

A su juicio, la reunión de Sánchez con Junqueras "no es más que la escenificación de lo que todo el mundo sabe, una cesión más de este Gobierno de España al separatismo, en este caso al separatismo catalán, que odia a España y que busca extraer todos los recursos posibles de la caja común para privilegiar a Cataluña en detrimento de la igualdad y de los servicios que merecemos todos los españoles".

Morón ha recordado que, hace 18 meses, el socialista Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña "y entonces se pactó esa mal llamada financiación singular de Cataluña, fruto del acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana".

"Este injusto cupo catalán, por cierto, fue comparado por la entonces portavoz del señor Sánchez, Pilar Alegría, con las irrisorias ayudas al funcionamiento de los costes laborales del 1% en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria", ha añadido.

También ha dicho que, este miércoles, la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, "ya daba por hecho que Cataluña va a recibir 5.000 millones de euros, más de la mitad del presupuesto del Gobierno de Aragón, 5.000 millones de euros de todos los españoles que no se repartirán de forma justa y equitativa para todas las regiones".

"Muchos nos tememos que la Agencia Tributaria catalana va a pasar a recaudar más pronto que tarde la totalidad del IRPF, 25.000 millones de euros", ha advertido.

EL PP ES "IGUALMENTE RESPONSABLE"

Todo esto "viene de muy atrás" y no es exclusivo del PSOE, sino que el PP es "igualmente responsable de esta situación" porque "abrió la veda y dio alas al independentismo con los pactos del Majestic entre Aznar y Pujol en 1996", ha continuado el candidato de Vox, indicando que "entonces el PP cedió a Cataluña las competencias en materia de tráfico, la gestión directa de los aeropuertos o la creación de un nuevo modelo de financiación autonómica que transfería también parte del IRPF".

Para Santiago Morón, "el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista se ha mostrado sumiso siempre que ha tenido oportunidad con el independentismo vasco y catalán, sometiendo al resto de españoles a un peor trato en sanidad, educación y servicios sociales, todo para que triunfen y se salgan con la suya quienes extorsionan y chantajean al Estado".

"Ha pasado con el Partido Popular y ha pasado con el Partido Socialista, es una historia que se repite porque para el bipartidismo su prioridad es La Moncloa, ocupar La Moncloa a cualquier precio, aunque ello vaya en contra de la igualdad de todos los españoles".

ARAGÓN, PEOR TRATADA

"Aragón, con el actual sistema de financiación autonómica, reformado por última vez en el año 2009, ha ido bajando puestos progresivamente y actualmente, según FEDEA, es la séptima comunidad peor tratada en España", ha alertado Morón, apuntando que "en 2009 gobernaba Zapatero, es cierto, pero en 2011 llegó el Partido Popular de Rajoy con una mayoría absoluta y no cambió absolutamente nada".

La mayoría absoluta de Rajoy fue "infrautilizada, desperdiciada y no se atrevió a modificar el sistema autonómico, que tanto daño hace a la igualdad entre los españoles y que fomenta las rivalidades y tensiones entre los 17 reinos de taifas: Que si tú me has dado una décima más pero mi vecino tiene tres décimas más, tres décimas menos, que yo ahora también quiero gestionar el IRPF, que quiero tener una Agencia Tributaria propia".

"Ni siquiera entre las propias comunidades del Partido Popular se ponen de acuerdo porque el Partido Popular de Madrid, de Andalucía o de la Comunidad Valenciana está en contra de que se tengan en cuenta los criterios de despoblación y de orografía, como por ejemplo defiende el Partido Popular en Aragón: Ya sabemos que el Partido Popular tiene un discurso diferente en cada territorio", ha remarcado.

"Esto es un sistema fallido, un fracaso del Estado autonómico que se ha traducido, en el caso de Aragón, donde han gobernado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, en que se siga sin concluir la A-68 por el Bajo Aragón, que la A-23 sigue sin concluirse, la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca no avanza, la A-25 entre Monreal del Campo y Alcolea del Pilar se ha degradado a una carretera 2 más 1, que aún así tampoco se ejecuta, y seguimos sin tener noticias todavía del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones y doble vía, y que sigamos teniendo las peores carreteras de España", ha concluido.