Un motín en el centro de menores de Juslibol (Zaragoza) deja al menos nueve policías heridos

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios internos del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Menores del barrio rural zaragozano de Juslibol han iniciado este jueves un motín que ha finalizado con varios heridos, entre ellos nueve agentes de la Policía Nacional, todos ellos con carácter leve.

El aviso ha llegado a las 12.30 horas de este jueves, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que han explicado que el incidente ha comenzado con la agresión de un grupo de internos a un vigilante del centro para robarle las llaves para abrir las habitaciones de otros menores residentes en las instalaciones.

"No hay nada grave", han insistido las mismas fuentes, que han asegurado que el orden en el centro ya está restablecido, rehusando dar más información por tratarse de menores.

Por su parte, desde la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, responsable de la protección y reforma de menores, han resaltado la "intensidad" del suceso y que estaba relacionado con bandas latinas, motivo por el cual han requerido la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los servicios sanitarios, siguiendo los protocolos establecidos al efecto.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que el centro de Juslibol es un centro de reforma y no de acogida, por lo que sus residentes son todos jóvenes que cumplen con medidas judiciales de internamiento.

Además, han confirmado que en el incidente han participado varios internos que son mayores de edad y siguen en el centro ya que la ley obliga a que cumplen su sentencia en el mismo aun habiendo cumplido los 18 años.

En este sentido, el Gobierno aragonés ha recordado que ya ha manifestado en varias ocasiones su disconformidad con que perfiles que ya han cumplido los 18 años "continúen compartiendo espacios con menores de edad" y se ha posicionado a favor de una reforma de la normativa que regula la responsabilidad penal de los menores, ante el "incremento de la conflictividad en el perfil de muchos de estos jóvenes".

"Frente a los discursos buenistas, la realidad social ha cambiado y es necesario dotar de respuestas normativas a jueces y fiscales para actuar con eficacia ante estos menores con conductas especialmente complejas", han añadido desde el Gobierno autonómico.

Han finalizado apuntado que, pese a que las Comunidades Autónomas tienen la competencia en protección y reforma, el aumento de la inversión y el personal llevado a cabo en Aragón "no son medidas suficientes ante situaciones de conflictividad graves como las que se están produciendo". "Seguiremos reclamando implicación y medios de otras instituciones, así como la reforma de la ley penal del menor", han concluido.