MotorLand Aragón refuerza sus zonas verdes con una nueva fase de revegetación en accesos y zonas interiores

Uno de los olivos que refuerzan las zonas verdes en MotorLand Aragón. - MOTORLAND ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

Aragón sigue acelerando en su compromiso con el medio ambiente. El circuito bajoaragonés ha puesto en marcha una nueva fase de su plan de sostenibilidad con el acondicionamiento y revegetación de diversas zonas estratégicas, destacando especialmente la intervención en dos de las rotondas de acceso al complejo y en puntos clave del interior del recinto.

Esta mejora, integrada en la Memoria de Revegetación 2025-2026, busca no solo una mejora estética y paisajística, sino también combatir la erosión del terreno y aumentar el bienestar de los aficionados mediante la creación de espacios con mayor cobertura vegetal.

Para garantizar la supervivencia de las nuevas zonas verdes en el clima del Bajo Aragón, los técnicos forestales han seleccionado variedades autóctonas y de alta resistencia. Entre las especies que los aficionados podrán ver en los accesos y zonas comunes destacan, las especies arbóreas como el Pino carrasco, el Acebuche u Olivo para generar áreas más frescas.

Además de las arbustivas y aromáticas: Sabinas, adelfas, lavanda y romero, que además de requerir bajo mantenimiento hídrico, fomentan la biodiversidad local y ofrecen una bienvenida sensorial a los visitantes.

"Esta iniciativa es una muestra más de la apuesta que está realizando el Gobierno de Aragón por MotorLand Aragón, trabajando desde el punto de vista medioambiental también para que el circuito sea un espacio más acogedor para todos", ha indicado el consejero de Medio Ambiente y Turismo y presidente de MotorLand, Manuel Blasco.

Por su parte el director gerente del circuito aragonés, Jorge Panadés, ha destacado que la actuación se enmarca dentro del programa de mejora de sostenibilidad del circuito, "queremos que el aficionado que llega a MotorLand sienta que entra en un espacio cuidado y respetuoso con el territorio, somos un trazado de clase mundial, que cuida su entorno los 365 días del año".

Esta nueva fase da continuidad a la gran reforestación ejecutada hace apenas un año, cuando se plantaron 5.785 ejemplares en zonas como la Grada 3, el paso inferior y las Pelouses 4 y 6. Con estas nuevas actuaciones en las rotondas de entrada, el circuito unifica su imagen visual y refuerza su mensaje de "circuito comprometido con el medioambiente"

Este proyecto has sido financiado a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). Al igual que otras mejoras estratégicas recientes en el complejo, como el reasfaltado integral del trazado de velocidad, la renovación de la diagonal y los viales de acceso, actuaciones que también contaron con dicho respaldo para mantener a MotorLand a la vanguardia de los estándares internacionales de seguridad y calidad.