Movilización de CCOO y OSTA ante el "bloqueo patronal" del Convenio de Transportes de Mercancías y Logística de Zaragoza

Archivo - Sindicatos y patronal del sector de transportes de mercancías y logística de Zaragoza están citados para reunirse este lunes en el SAMA con el objetivo de acercar posturas en la negociación del convenio colectivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO Aragón y OSTA Aragón del sector del transporte de mercancías y logística inician este lunes 15 de junio un calendario de protestas ante la "actitud inmovilista" que, según critican, mantiene la patronal en la negociación del Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías y Logística, uno de los motores económicos más importantes de Aragón, recuerdan.

Ante la falta de avances y el "desprecio" que consideran han recibido sus demandas económicas y sociales para las plantillas, los sindicatos convocantes llaman a concentrarse este lunes a las 9.00 horas a las puertas del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) antes de participar en la reunión de negociación prevista.

Las organizaciones sindicales advierten de la "situación límite" que afrontan los profesionales del sector con "jornadas interminables" y la falta de relevo ante la escasez de chóferes, carretilleros y personal cualificado. Una carencia que, apuntan "no es casual", sino una consecuencia directa de unas condiciones laborales que, lamentan "no son ni atractivas ni seguras".

Por ello, alertan de que el sector se enfrenta a una realidad que califican de "insostenible" y que viene marcada por "jornadas abusivas" de 1.792 horas al año --más otras 34 horas específicas para los chóferes--. Los trabajadores soportan una de las cargas horarias más altas de todo el Estado, lo que supone, critican "una losa infranqueable para la conciliación familiar".

Ello hace mella en un sector de plantillas envejecidas y que registran altos índices de morbilidad y accidentes derivados de la falta de descanso y de jornadas interminables.

A ello se suma lo que estiman como salarios insuficientes porque las propuestas de incremento y revisión salarial planteadas por la patronal les parecen "totalmente insuficientes en el contexto político, económico y social actual".

"Comer o dormir fuera de casa por motivos de trabajo no puede seguir costándole dinero al trabajador", advierten.

Desde CCOO y OSTA Aragón recuerdan que las empresas han visto incrementada su productividad y sus beneficios gracias a la nueva normativa que permite aumentar la carga en cuatro toneladas --hasta alcanzar las 44 toneladas en total--. "No podemos seguir esperando. Exigimos mejorar y blindar el poder adquisitivo de los trabajadores, reducir la jornada para poder conciliar y dignificar el sector de forma decisiva", reclaman desde las federaciones de ambas organizaciones sindicales.