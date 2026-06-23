Muere el conductor de un turismo tras salirse de la vía y volcar en la A-23, en Zaragoza

Punto kilométrico en el que ha tenido lugar el siniestro en la A-23. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años, vecino de Zaragoza, ha fallecido este martes, 23 de junio, tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba y, posteriormente, volcar, en la A-23, a su paso por la capital aragonesa.

El siniestro vial ha tenido lugar a las 08.12 horas y se ha producido en el kilómetro 276,5, según han informado desde la Guardia Civil.

Además de una dotación de bomberos de Zaragoza, hasta el lugar del accidente se han desplazado patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza y de Seguridad Ciudadana. Asimismo, desde el Instituto Armado investigan las causas del suceso.