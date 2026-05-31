Muere una montañera al sufrir una caída de 500 metros en el pico Balaitús, en Sallent de Gállego (Huesca)

Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil en un rescate en el Pirineo oscense en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

El accidente se produjo este sábado cuando la víctima, residente en Finlandia, descendía la Gran Diagonal junto a otro montañero, ileso SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 42 años ha fallecido en un accidente de montaña ocurrido este sábado a última hora de la tarde en el pico Balaitús, en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca), según han avanzado fuentes del Gobierno de Aragón y ha confirmado poco después la Guardia Civil.

El accidente se produjo este sábado por la tarde en la zona de la Gran Diagonal, en Sallent de Gállego. Allí, dos personas, un hombre de 53 años y una mujer de 42, ambos residentes en Finlandia, acometían el descenso del Pico Balaitús cuando la montañera sufrió un resbalón y cayó por un precipicio de unos 500 metros. Su compañero resultó ileso.

El aviso se recibió a las 19.20 horas y movilizó el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a la montañera accidentada, los agentes comprobaron que presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa.

Desde allí, su cuerpo fue llevado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.