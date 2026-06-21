Muere un parapentista francés de 56 años en un accidente en Castejón de Sos (Huesca)

Archivo - Imagen de archivo de parapente. - PATRICIA GALIANA/EP - Archivo

HUESCA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado el cuerpo sin vida de un parapentista francés de 56 años en la zona de Piedras Blancas, en el término municipal de Castejón de Sos (Huesca).

Los agentes del GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061 salieron en su búsqueda este sábado a las 20.15 horas tras recibir un aviso en el que se informaba de su desaparición horas después de haber iniciado la actividad de vuelo en la zona Despegue de Liri-salida del Gallinero, en el mismo municipio de Castejón.

Tras sobrevolar la zona, los agentes localizaron el cuerpo que ya presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque. Allí los esperaban los servicios funerarios, que condujeron el cadáver hasta la sede del Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Es uno de los quince rescates completados por la Guardia Civil en el Pirineo aragonés entre el pasado martes 16 y este sábado 20 de junio en el que ha auxiliado a 28 personas y un perro.