Muñoz (PP) pide a Sánchez que garantice el orden, la seguridad y la libertad en España: "Si no es capaz, que dimita"

1129027.1.260.149.20261027161622 La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "que garantice el orden, la seguridad y la libertad en España" y, "si no es capaz, que se vaya ya, que dimita".

Ester Muñoz ha visitado Zaragoza este martes, acompañada por el presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, y la candidata del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar.

"En el PSOE se enfadan cuando nos reímos de que Sánchez baila, pero es que puede bailar lo que quiera, pero lo que se espera de un presidente serio es que se tome en serio su país", ha expresado Muñoz, para afearle que "no es serio estar bailando en un mitin mientras una ciudad española como es Bilbao estaba ardiendo".

En este sentido, la portavoz de campaña del PP ha subrayado que Bilbao es la tercera ciudad española "vandalizada", tras los hechos ocurridos en La Coruña y Barcelona. "Mientras Bilbao ardía, Pedro Sánchez bailaba", ha criticado, para recalcar que España "no es un país violento".

"En España, la gente cuando está indignada vota en elecciones y la izquierda tiene que entender que no queremos esa violencia que estamos viendo en otros países en España", ha apuntado Muñoz, para añadir: "Si tienen miedo de perder las elecciones, si tienen miedo de perder el poder, lo que tienen que hacer es ir a votar y aguantar, porque eso es lo que hace un demócrata. Cuando pierde las elecciones, aguanta. No ejerce la violencia".

Ha pedido a la izquierda que condene la violencia y al jefe del Ejecutivo central que dimita si no es capaz de garantizar la seguridad en España. "No es comprensible tener un presidente del Gobierno bailando de mitin en mitin mientras su país arde. Es incomprensible que Pedro Sánchez sea tan frívolo y tan irresponsable".

MARRUECOS Y FINANCIACIÓN

En otro orden de cosas, Muñoz ha lamentado que Sánchez "no dice absolutamente nada y sigue mintiendo a los españoles" tras conocerse que mandos de Policía Nacional y Guardia Civil hayan declarado ante la jueza de la Audiencia Nacional que vieron barcos de Marruecos y que agentes del país vecino guiaban a inmigrantes a Ceuta.

"También informaciones sobre cómo la Guardia Civil conocía esos buques de la Armada Marroquí que estaban en aguas españolas y que además veían cómo se lanzaban a inmigrantes al mar", ha expresado la portavoz de campaña del PP, alertando de que "tenemos un país con una ciudad autónoma todavía invadida, cuyas ciudades también en nuestro país arden y Sánchez no dice absolutamente nada, se dedica a ir dando besos a su mujer y a bailar de mitin en mitin".

En su opinión, "España se merece un presidente serio, riguroso, que ponga a su país por delante de todo y que se dedique a resolver los problemas de los ciudadanos. Y de eso van estas elecciones: de la seriedad, del rigor, de la decencia, de la honradez o de una persona acosada por todos los casos judiciales que tiene en su familia, en su Gobierno y en su partido".

EL PROYECTO DE FEIJÓO

De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Muñoz ha llamado a los aragoneses a decidir entre un proyecto "reformista" liderado por --el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España-- Alberto Núñez Feijóo y "encaminado a mejorar la vida de los españoles o "un proyecto personal, de una única persona, cuyo objetivo es poder solucionar los problemas judiciales que, día a día, van atenazando al presidente Sánchez".

"Hoy no hay ningún español que viva mejor que hace tres años. Hoy es mucho más difícil llegar a final de mes que hace tres años. Es más difícil alquilar una casa, comprar una vivienda, llenar el depósito de gasolina. Es mucho más difícil ir a la compra y trabajar y que con tu salario te permita llegar a final de mes o construir un proyecto de vida", ha afirmado Ester Muñoz, para destacar que, frente a todo ello, Feijóo "propone soluciones que estamos desgranando día a día".

Ha elogiado a la cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, a quien ha calificado como "una mujer fuerte, trabajadora, honrada, honesta y que va a llevar los intereses de Aragón, de Zaragoza y de España como prioridad al Congreso de los Diputados".