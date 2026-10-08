El Museo Goya reabre al público con instalaciones ampliadas, renovadas, adaptadas al siglo XXI y experiencias inmersivas

Nuevo acceso al Museo Goya, en la calle Santiago. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Goya de Fundación Ibercaja reabre al público en el marco del 150 aniversario de la entidad con unas instalaciones ampliadas, renovadas y transformadas en un espacio del siglo XXI en el que las experiencias inmersivas, la realidad virtual y los recursos interactivos permiten al visitante conocer la obra del artista aragonés más universal desde nuevas perspectivas.

Desde que cerrase sus puertas en diciembre de 2024, el proyecto, desarrollado por Sebastián Arquitectos, se ha centrado en la ampliación del espacio museístico hasta los 4.661 metros cuadrados --desde los 3.700 que tenía anteriormente--.

Una de las principales novedades de esta nueva etapa está en la entrada, que se traslada a la calle Santiago, abriéndose así al entorno de la plaza del Pilar, y que se convierte en una carta de presentación de lo que alberga el interior del Museo Goya.

La fachada de piedra --con lingotes de tres metros-- recoge detalles a modo de 'collage' de algunas de las estampas más célebres y reconocibles del artista de Fuendetodos, como el autorretrato del propio Goya. Además, una gran pantalla en el lateral servirá para proyectar imágenes, contenidos y actividades.

Integrada en la escala de la ciudad, es "educada" con el resto de edificios del entorno, al tiempo que se posiciona como elemento singular, según ha reconocido el arquitecto responsable de las obras, Sergio Sebastián, para el que "la fachada ha sido casi un proyecto dentro del propio proyecto" de renovación y ampliación.

REFORMULACIÓN DE ESPACIOS

En el interior del edificio, donde destaca la constante conjugación de elementos artesanales y digitales, los distintos niveles quedan conectados mediante nuevos recorridos accesibles, apoyados en la incorporación de rampas y mejoras funcionales. Sin embargo, la entrada natural se mantiene, con el patio renacentista, donde se exhibirá una colección de tapices de Fundación Ibercaja realizados en los siglos XVI y XVII en talleres de Bruselas.

El refuerzo de la capacidad expositiva del Museo Goya, que destaca, entre otros aspectos, por acumular 33 obras pictóricas del artista de Fuendetodos, además de sus series de grabados, era otro de los retos de esta actuación. Por ello, la sala destinada a exposiciones temporales gana protagonismo y dimensiones, alcanzando los 315 metros cuadrados y una configuración de doble altura que permitirá seguir acogiendo grandes proyectos expositivos nacionales e internacionales.

Por otro lado, con estas obras de remodelación y ampliación, se incide en el valor del propio edificio histórico al recuperar la galería de arquillos de la zona superior de la casa del siglo XVI, devolviendo de este modo el protagonismo al inmueble y su dimensión patrimonial.

Todo ello se completa con la terraza-mirador, situada en un emplazamiento privilegiado ofrece una perspectiva excepcional y única de la Basílica del Pilar y del conjunto histórico de la ciudad, con unas vistas inéditas para el público que permitirán contemplar la Zaragoza que marcó la vida y obra de Goya desde una mirada diferente.

TRAYECTORIA Y LEGADO

El recorrido por el Museo Goya presenta una nueva organización del discurso expositivo pensada para contextualizar la figura de Goya y comprender la evolución del arte aragonés y español.

La colección de los antecedentes del artista aragonés marca el inicio del itinerario, que continúa por los espacios consagrados a la obra pictórica y gráfica de Goya, en los que admirar su trayectoria y legado, incluyendo una sala para Francisco Bayeu, para pasar a salas de pintura y escultura de los siglos XIX y XX, mostrando la pervivencia e influencia del genio de Fuedentodos en generaciones posteriores.

La renovación acometida en la sala de estampas, en la que, no obstante, se mantiene la iluminación íntima que caracterizaba a este espacio, ha hecho posible ampliar de forma significativa la colección expuesta e incorporar las 'Copias de Velázquez' (1778-1785) realizadas por Goya, así como una serie de estampas no expuestas hasta ahora.

Es en esta sala donde una experiencia interactiva --pantalla-- explica al visitante las técnicas calcográficas y litográficas empleadas por Goya para comprender la innovación técnica que desarrolló a lo largo de su trayectoria.

Igualmente, en esta zona dedicada a la obra gráfica de Goya se ubica la experiencia 'Guerra, desastre y ruina', que profundiza en los acontecimientos de la Guerra de la Independencia y los Sitios de Zaragoza, estableciendo conexiones entre la serie 'Desastres de la guerra' y otras representaciones artísticas y documentales de aquel periodo histórico.

De este modo, se incorporan 13 tablas y una caja de apuntes de Joaquín Sorolla; 'El sueño de Goya', del artista cubano Roberto Fabelo.

EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS E INMERSIVAS

Esta nueva etapa del Museo Goya se caracteriza por las experiencias tecnológicas e inmersivas concebidas para enriquecer la visita, contextualizar procesos creativos y ofrecer nuevas formas de interpretar el universo de Goya.

Una de las apuestas principales es 'Goya, el gran observador', una propuesta inmersiva en varias pantallas con una altura de dos plantas. A través de proyecciones envolventes, música, sonido e impactos visuales inspirados en la trayectoria vital y artística del pintor, el visitante podrá descubrir cómo observó Francisco de Goya los grandes acontecimientos de su tiempo, cómo interpretó la psicología de los personajes que retrató y cómo reflexionó sobre cuestiones universales ligadas a la condición humana.

También se podrá explorar obras digitalizadas en alta y súper alta resolución para revelar detalles imperceptibles a simple vista, descubrir modificaciones introducidas por el artista durante su proceso creativo y acercarse a la materialidad de las pinturas y dibujos.

La experiencia de realidad virtual 'Goya en las alturas' ofrecerá la posibilidad de recorrer algunos de los conjuntos murales más importantes del pintor, incluidos los frescos de la Basílica del Pilar, Aula Dei y San Antonio de la Florida. Gracias a esta tecnología, los visitantes podrán aproximarse a las obras desde perspectivas inéditas e interactuar con elementos que ayudan a comprender la evolución artística de Goya.

A todas estas propuestas tecnológicas se suma 'Goya geolocalizado', que muestra cómo la obra del artista llega a museos, instituciones y colecciones de todo el mundo, mostrando el alcance universal de su legado.

Por último, la pieza audiovisual 'Como si hubiese pintado el futuro', inspirada en las reflexiones del crítico de arte John Berger, ahonda en la sorprendente actualidad de la mirada de Goya y su capacidad para anticipar inquietudes que siguen plenamente vigentes en la sociedad actual.

CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE GOYA

La renovación incorpora una importante novedad académica: el Centro de Estudios Francisco de Goya. Se trata de un espacio con más de 1.400 volúmenes especializados y fondos documentales procedentes de colecciones de referencia, como las de Federico Torralba, Pérez Serrano, Camón Aznar o la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

Este espacio nace con una doble vocación, han indicado desde Fundación Ibercaja, potenciar la investigación en torno a Goya y convertirse en un punto de encuentro para especialistas, estudiantes y creadores. Con esta iniciativa, el Museo Goya aspira a consolidarse como uno de los centros de referencia internacional para el estudio de la figura y obra del maestro aragonés.

'SOLO GOYA'

La exposición temporal 'Solo Goya. El arte ver', comisariada por Luis Fernández-Galiano, recibirá a los visitantes en esta nueva etapa. Está compuesta por medio centenar de obras procedentes de museos, instituciones y colecciones de referencia internacional, desde el Museo del Prado hasta la National Gallery, la Galería Uffizi o Patrimonio Nacional.