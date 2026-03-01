Nace 'Nuevo Futuro', el periódico creado por mayores para combatir la soledad no deseada en Aragón

Un momento de la presentación del periódico, en el Hogar de Mayores El Boterón de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Mayores del Gobierno de Aragón presentó este jueves en el Hogar El Boterón, ubicado en Zaragoza, el primer número del periódico 'Nuevo Futuro' en el marco de la Estrategia para afrontar la Soledad no Deseada de las Personas Mayores 2025-2028.

Esta publicación nace como una herramienta activa en la lucha contra la soledad no elegida, transformando un proceso de reflexión colectiva en una acción de sensibilización comunitaria.

Un proyecto piloto que es el resultado de un proceso participativo en el que se implicaron directamente personas mayores de los hogares del IASS, profesionales y entidades locales.

Tras analizar desde la propia Dirección General las propuestas recibidas, que fueron 55 en total, se eligió la creación de este periódico como experiencia piloto para fomentar la participación activa y el intercambio de experiencias.

El equipo redactor, compuesto por voluntarios de los Hogares de El Boterón y Calamocha (Teruel), ha convertido esta iniciativa en un espacio de convivencia donde se comparten historias, inquietudes y apoyo mutuo.

LA LUCHA CONTRA EL AISLAMIENTO DESDE EL BOTERÓN

Durante el acto celebrado este jueves, que contó con la actuación de un coro de personas mayores, los redactores destacaron que la publicación es un "pequeño esfuerzo" para invitar a otros a "abrir la ventana" y conectar con su entorno.

El contenido de esta primera edición de 'Nuevo Futuro' refleja la complejidad de la soledad, abordándola desde la poesía, el humor, la reflexión literaria y testimonios reales. Además, incluye propuestas prácticas para romper el aislamiento, como la risoterapia, el dibujo Zentangle o la localización de murales artísticos en los barrios.

PRIORIDAD COMUNITARIA

Por su parte, Máximo Ariza ha subrayado "que la soledad no deseada es una prioridad para el Gobierno de Aragón, afectando a cerca del 20% de la población general. Por ello, Ariza defiende un cambio de mirada: "La soledad no se cura con tecnología, se cura con compañía".

"La estrategia autonómica busca implicar no solo a la administración, sino a toda la comunidad --vecinos, farmacias y comercios de proximidad-- en la detección de situaciones de soledad. Con iniciativas como el periódico hecho en El Boterón, se pretende que la soledad deje de ser un sentimiento invisible y se convierta en una oportunidad para reconstruir vínculos sociales", ha concluido Ariza.