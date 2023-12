Navarro (PP) destaca que este es el Presupuesto "con el mayor respaldo parlamentario de los últimos años"

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón celebra este viernes, 22 de diciembre, el debate y votación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024, que ha comenzado con el debate del articulado. La parlamentaria del PP, María Navarro, ha subrayado que este es el Presupuesto con mayor respaldo parlamentario de los últimos años.

En su intervención, Navarro ha negado que se recorte en materia social, argumentando que el 60 por ciento del Presupuesto se dedica a inversión social.

Navarro ha hecho notar que la partida para la atención a la dependencia aumenta en 359 millones y en Sanidad aumenta más de un diez por ciento, mencionando las mejoras en el transporte sanitario urgente. También ha resaltado el incremento del Fondo de Cohesión Territorial para "gobernar para todos" y ha rechazado "el discurso de siempre" de la izquierda sobre fiscalidad.

Por su parte, la parlamentaria 'popular' Ana Marín ha observado que las políticas deportivas ven incrementado su presupuesto en un 43 por ciento, un 135 por ciento para los deportistas de alto rendimiento.

El diputado de VOX, Fermín Civiac, ha dicho que VOX "es un partido con un proyecto político nacional" que quiere "dar fortaleza" al Gobierno de Aragón para que "sea un baluarte frente a las políticas que nos llevan a la ruptura de España por las políticas del PSOE".

"Es el comienzo de un cambio para que los aragoneses sean españoles de primera y no de segunda regional", alertando de la "nefasta" política del PSOE "y los separatistas". "Este es un Presupuesto de coalición, de PP y VOX", con medidas como "exigir a los sindicatos que cumplan las normas de transparencia", ha añadido Civiac.

También ha puesto de relieve la reducción del presupuesto para cooperación al desarrollo y el apoyo a las políticas de familia, señalando que VOX "es el único partido que defiende la vida desde su génesis hasta el final", aseverando que "vivimos un invierno demográfico".

David Arranz (VOX) ha apoyado las medidas para incrementar la seguridad y la enmienda de este partido para ampliar "la protección a las víctimas de la violencia intrafamiliar" y la supresión de las ayudas a las entidades de la lengua aragonesa y a los premios literarios del catalán en Aragón porque "buscan dividir".

También ha realzado la próxima derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Ha apostado por "la cultura en mayúsculas y, si genera algo de economía y sinergias positivas, pues mucho mejor".

Desde el PAR, Alberto Izquierdo, ha explicado que este partido "va a hacer lo mismo que el año pasado, votar a favor de los Presupuestos", también las secciones de VOX -Agricultura y Despoblación--, indicando que "el PAR no ha escondido sus cartas".

"OPOSICIÓN DE LA OPOSICIÓN"

En representación del PSOE, Óscar Galeano, ha expresado que las intenciones expresadas en este Presupuesto "no son las que había anunciado el PP cuando estaba en la oposición" y que Jorge Azcón hace "oposición de la oposición", aprovechando "la buena inercia" del anterior Ejecutivo para tener "imagen de buen gestor".

Galeano ha criticado el "hachazo sin paliativos a las políticas de protección" como las relativas a la violencia de género, "su voluntad", como también "abandonar una política fiscal justa y progresiva para beneficiar a los más ricos de nuestra comunidad". Ha defendido que "otro modelo es posible" frente al "conservadurismo más rancio".

El diputado socialista Daniel Alastuey ha defendido una enmienda para dotar de instalaciones deportivas al territorio, con cinco millones de euros, lo que la mayoría parlamentaria ha rechazado. También ha propuesto crear el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha rechazado "la polarización interesada" y ha considerado que "la política tiene que ser negociación siempre que no signifique renunciar a nuestros principios", añadiendo que "no insultamos porque eso no es hacer política".

Guitarte ha destacado que el Tomo 27 se destina a la dinamización rural y permitirá la evaluación de las cuentas públicas para analizar qué recursos se aportan en la lucha contra la despoblación". "Estamos moderadamente satisfechos con los compromisos adquiridos en este primer Presupuesto", ha dicho Guitarte.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha afirmado que este Presupuesto "asume como propia la ignominia ultra de la violencia intrafamiliar, cada uno con su conciencia", añadiendo que "va a dejar las lenguas a cero, ni un solo euro" para "un patrimonio de todos los aragoneses y de toda la humanidad", criticando el "adoctrinamiento españolista".

"Hicieron una chapuza para dar más dinero a Huesca y Teruel y lo han intentado arreglar con una chapuza mayor, en la que salen perjudicados los Ayuntamientos más pequeños". En este punto, Soro ha mencionado el caso de la escuela de Caneto (Huesca): "¿Dónde queda esa igualdad?", indicando que "los niños de Caneto siguen sin escolarizar".

José Luis Soro ha lamentado que no haya presupuesto para la memoria democrática, ni para la Federación Aragonesa de Solidaridad o la solidaridad con el pueblo saharaui. CHA ha votado en contra de las enmiendas. "Volveremos a votar no a este Presupuesto", ha zanjado.

Ha propuesto que el Gobierno de Aragón firme un convenio con la Universidad de Zaragoza para investigar sobre memoria democrática, subvencionar a las asociaciones memorialistas y también para la promoción de la lengua aragonesa.

"ULTRALIBERALES Y CLIENTELISTAS"

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha anunciado su voto en contra de este Presupuesto "del tripartito de las derechas y la ultraderecha con el blanqueo de Teruel Existe", reprobando "las rebajas fiscales injustas" para "grandes herederos y grandes superficies comerciales" además de ser "ultraliberales y clientelistas".

Sanz ha recalcado que "un diez por ciento del Presupuesto se va a trasladar a las empresas para que no cumplan con los trabajadores, el medio ambiente y la igualdad", reivindicando la internalización de algunas contratas. "Lo vuestro no es democracia, es dedocracia", ha manifestado Sanz, para quien "no puede ser que se elimine la concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones".

Asimismo, el diputado de IU ha pedido a VOX que explique "en qué va a consistir ese plan para la unidad de España", tildando de "lamentable el tufo moral de este Presupuesto".

Por último, el diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha echado en cara a Azcón que este es "el Presupuesto más carca de la historia" y ha criticado a Teruel Existe, señalando que su portavoz, Tomás Guitarte, "es el pagafantas". "Han entrado con un bulldozer y han arrasado con todo", ha zanjado.

Corrales ha espetado que "no se ha notado" que PP y VOX gobiernen para todos y ha incidido en "los gastos en coches y los chiringuitos para la unidad de España" con un modelo donde "solo caben cuatro" y, por otra parte, ha urgido a luchar contra la violencia machista.