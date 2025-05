Navarro (PP) reclama al PSOE que no intente "evadir responsabilidades" y dé explicaciones por el apagón

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo del PP de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha reclamado este viernes al PSOE que no intente "evadir responsabilidades" y ha pedido explicaciones por el apagón ocurrido en toda España el pasado 28 de abril.

Antes, en rueda de prensa, el diputado del PSOE Aragón Óscar Galeano ha instado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a "olvidar su obsesión" por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y "preocuparse realmente por las necesidades de los aragoneses".

Galeano ha presentado una iniciativa que el PSOE llevará al próximo Pleno de las Cortes relacionada con el apagón del pasado 28 de abril y que tiene un objetivo claro, "que Azcón no caiga en la dejación de su responsabilidad principal, atender las necesidades de los aragoneses" y que muchas veces olvida "por estar más preocupado por hacer oposición a Sánchez y a Alegría que por cumplir con las funciones de su cargo en Aragón".

En respuesta al "sainete" de Galeano, la diputada del PP ha preguntado "cómo puede el Partido Socialista de Aragón hablar del apagón o intentar evadir responsabilidades cuando doce días después no conocemos ni las causas del apagón, ni la verdad sobre el apagón, ni las explicaciones sobre el apagón".

"Y sin saber las causas del apagón, ¿se atreve el grupo parlamentario socialista venir hoy aquí a exigir responsabilidades a Jorge Azcón?", ha cuestionado Navarro: "Ni los aragoneses ni los ciudadanos son tontos, es como si --los socialistas-- pensasen que no tienen criterio para evaluar lo que pasó en España".

A su juicio, "la responsabilidad es de Pedro Sánchez y Pilar Alegría, los responsables del apagón son ellos y nadie más, y doce días después no hemos conocido ni tan siquiera las causas del apagón".

"INCOMPETENCIA"

Para Navarro, "el apagón dejó al descubierto la incompetencia en materia energética del Gobierno de España" y "no sabemos si esto puede volver a pasar".

"Esta misma semana Pedro Sánchez ha protagonizado un debate de más de siete horas en el Congreso de los Diputados para no explicar nada y seguimos exactamente igual".

"Merecemos la transparencia, la verdad, conocer y ponernos a trabajar para que esto no vuelva a pasar", ha continuado la portavoz adjunta del PP, quien ha considerado que "el Gobierno de España tendría que estar trabajando ahora con Red Eléctrica para que no volviese a pasar y tendría que contarnos por qué pasó y qué van a hacer para que no vuelva a pasar".

"El grupo parlamentario socialista está instalado, desde que Pilar Alegria ha cogido las riendas del partido en Aragón, en una política de mentiras, de bulos, de fango, de evadir responsabilidades y no es una política acertada".

"Ellos verán porque los aragoneses tienen criterio suficiente para saber quién cuenta la verdad y quién les está ahora mismo gobernando con absoluta transparencia".

María Navarro ha opinado que "al Partido Socialista no le preocupan ni el territorio ni los problemas de los aragoneses porque es muy curioso que habiendo tantos problemas como hay en Aragón vengan a dar una rueda de prensa sobre el apagón, que es competencia única y exclusivamente precisamente del Gobierno de España".

También ha asegurado que "el Gobierno de Azcón se puso a trabajar sin conocer de dónde venía --el apagón--, sin tener información precisamente para poder solventar todas las consecuencias del apagón de hace doce días, y se trabajó con rapidez para intentar paliar los efectos a corto plazo que produjo ese apagón y en Aragón yo creo que la situación se pudo retomar con una normalidad mayor que en otros territorios".

Para Navarro, "el Partido Socialista tiene una crisis de credibilidad", el Gobierno de Pedro Sánchez "está en 'stand by', no gestiona, no da la cara, no dice la verdad" y los populares "no vamos a permitir que intenten trasladar ese tipo de política vacía, de política de bulos, de mentiras, de relatos sin sentido a Aragón".

Ha exigido a los socialistas "que generen la seguridad a los aragoneses de que ese apagón, que es competencia del Gobierno de España, no va a volver a suceder".