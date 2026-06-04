Nolasco alerta de que Caspe es un "foco descontrolado de inmigración masiva" tras el "brutal asesinato" de un joven

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en Caspe. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CASPE (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha lamentado el "brutal asesinato" de un joven valenciano de 27 años en la localidad zaragozana de Caspe, "según los testigos oculares del asesinato a manos de un marroquí", al que todavía busca la Guardia Civil, y ha advertido que este municipio del Bajo Aragón es "uno de los focos descontrolados de la inmigración masiva".

"Estamos ante un hecho tristísimo", ha indicado Nolasco en declaraciones a los medios de comunicación este jueves desde Caspe, hasta donde se ha desplazado como vicepresidente del Ejecutivo autonómico tras conocer los hechos ocurridos en la noche del miércoles en la plaza Mayor.

Ha condenado el "brutal asesinato" y ha aprovechado para recalcar que Caspe es "uno de los focos descontrolados de la inmigración masiva" y un municipio en el que la delincuencia "es diaria, constante". Asimismo, Alejandro Nolasco ha afirmado: "Estamos hartos, lo hemos venido anunciando y esto, por desgracia, se veía venir".

En este punto, el vicepresidente se ha preguntado "qué es lo que hacen" ante esta situación el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. A lo que ha respondido: "Nada, quitarnos y quitarnos más Guardia Civil e intentar boicotear todas las propuestas que lo que quieren es reforzar la seguridad en este municipio".

La solución del Gobierno de España "corrupto y criminal" al incremento de los crímenes es "quitar guardias civiles", ha reprobado Nolasco, algo que ha tildado de "verdaderamente increíble".

Por ello, ha instado a reforzar la seguridad, asegurando que el Gobierno de Aragón no es "equidistante" entre víctima y asesino: "No hay equidistancia posible. No hay paños calientes. Nosotros siempre estaremos del lado de la ley, de la justicia, siempre del lado de la víctima y no del lado de los agresores".

"Nos parece gravísimo, deseamos que este individuo sea detenido cuanto antes y ojalá no tuviéramos que estar aquí", ha pronunciado Nolasco. Ha recordado que hace "unos dos o tres años que estamos viniendo --a Caspe--, siempre por los reiterados casos de agresiones y de violencia y de criminalidad que tienen que ver siempre con la inmigración masiva y descontrolada".

De modo que ha solicitado de manera "urgente e inmediata" que el Gobierno de España, "de una vez por todas, se centre, y el Gobierno municipal también, en reforzar la seguridad como sea para garantizar la seguridad de los aragoneses y de los caspolinos".