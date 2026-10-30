Nolasco destaca que la ley estatal excluye de las prestaciones a los enfermos de ELA en residencias

CASPE (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha defendido este viernes las nuevas ayudas para enfermos de ELA ingresados en residencias, indicando que Aragón ha estado "al quite" porque la legislación estatal les excluye de las ayudas por esta enfermedad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha recalcado que "Aragón sí que va a dar esas ayudas para los enfermos de ELA que estén en residencias". El Departamento ha habilitado una línea de ayudas por un total de 195.000 euros, 9.859 por beneficiario, ampliables a 19.000 si hubiera fondo disponible para ello.

"Esto es un ejemplo más de gestión, es decir, gestionar es esto y sobre todo cuando hay personas que sufren, que lo pasan mal y que necesitan atención continua y prestaciones continuas porque sufren algo tan delicado como es la ELA", ha concluido Alejandro Nolasco.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar tras la publicación de este viernes en el BOA. La solicitud se presentará preferentemente de manera telemática en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, a través del apartado 'Iniciar trámite' disponible en la página de la convocatoria, localizable incluyendo en el buscador de trámites del Gobierno el número 12010 del procedimiento 'Ayudas individuales a las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fases avanzadas. Convocatoria 2026'.

Las bases reguladoras tienen en cuenta que las personas afectadas por ELA se ven obligadas a hacer frente a numerosos gastos desde el momento del diagnóstico para proporcionar unos cuidados sociales y sanitarios complejos.

"Unos gastos que se van incrementando en un corto espacio de tiempo, de modo que las familias encuentran enormes dificultades para asumir esos gastos", han indicado desde el Departamento.

El objetivo de estas ayudas es dar una respuesta a los enfermos de ELA en fases avanzadas ingresadas en centros residenciales, colaborando en la financiación de los gastos de servicios asistenciales de cuidados personales que esta situación ocasiona. Unos gastos que se consideran necesarios para mejorar la calidad de vida y la autonomía de los enfermos.