Nolasco reclama más Guardia Civil y pruebas periciales frente al aumento de la criminalidad en la comarca de Valdejalón

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha alertado sobre el incremento de la criminalidad en la comarca de Valdejalón, que ha atribuido a "los atracos perpetrados por bandas de marroquíes, argelinos y algunos nacionalizados de primera generación" y frente a los que ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, más efectivos de la Guardia Civil, además de la realización de pruebas periciales para determinar la edad de los inmigrantes ilegales y "más garantías" a la hora de adquirir la nacionalidad.

Nolasco ha visitado este jueves la localidad de La Almunia de Doña Godina, junto a los diputados autonómicos Santiago Morón y David Arranz, así como del diputado provincial Carlos Rodrigo; de la concejal en La Almunia, Sara Ballesteros; y del miembro del CEP, Paco Berna.

Allí ha lamentado el incremento del 8,3% de la criminalidad en Aragón, "un porcentaje que podría ser superior en la comarca", según ha advertido, y la ha relacionado con "los nacionalizados de primera generación, que no han roto sus vínculos con países de origen. Y que culturalmente no respetan los derechos de las mujeres ni la más mínima urbanidad. Tan españoles como Abascal, según Ayuso", ha manifestado.

"El pequeño comerciante, el autónomo están siendo literalmente atracados no sólo por los impuestos socialistas, sino también, literalmente atracados por bandas de delincuentes. La mayoría de ellos marroquíes, argelinos y algunos nacionalizados de primera generación", ha alertado.

Por ello ha exigido al ministro Grande-Marlaska más Guardia Civil, "pese a que parece que le importa un bledo la seguridad de la gente que vivimos aquí, en esta comunidad autónoma, en esta región".

"El mundo rural en esta región se está muriendo y está siendo atracado porque no hay guardia civil. No hay presencia policial. La gente está absolutamente desamparada", ha criticado.

El portavoz parlamentario de VOX también ha reclamado "pruebas periciales para determinar cuál es la edad de los inmigrantes ilegales que entran. La gran mayoría dicen que son menores. Y luego son, en el 95% de los casos, muy mayores o bastante mayores de edad".

INMIGRACIÓN IRREGULAR Y PRESUPUESTOS

Para Nolasco, "se están viendo cosas que no se han visto jamás, como robos de maquinaria agrícola. Los vecinos, la gente que trabaja en el campo, nos dicen que están hartos, que está habiendo robos como nunca. Han llegado a robar 3.000 kilos de fruta hace poco", ha apuntado.

"El parque en la Almunia se encuentra lleno de ilegales, durmiendo en el suelo. Es una situación tremenda. Y por cierto, no sólo de los inmigrantes ilegales, sino también todos aquellos que no se integran. Y que son, nacionalizados de primera generación. Porque tenemos en España unas leyes muy laxas", ha censurado.

Una crítica sobre la "inseguridad" que bajo su punto de vista produce la inmigración ilegal que ha puesto por delante de una posible negociación de los presupuestos de la Comunidad. "Si el señor Azcón quiere presupuestos, tiene que poner freno a la inmigración ilegal. Es un tema que desde la Comunidad autónoma se puede hacer", ha advertido.

"Creo Azcón que tiene que saber lo que está pasando aquí. Y creo que no es momento para hacer chistes ni para hacer bromas. Yo creo que es un momento para sentarnos. Para hacer los presupuestos. Y para frenar la llegada de la inmigración ilegal y devolver la seguridad", ha defendido.

"Es muy sencillo. Simplemente quiero un Aragón más seguro. No vamos a acoger a ilegales porque no sabemos quiénes son, de dónde vienen y qué han hecho. Es tan sencillo como eso. Y si él --por el presidente Azcón-- no está de acuerdo en hacer eso, y sigue las políticas de la izquierda y quiere traer más ilegales a esta tierra, pues evidentemente, ya que gobiernan juntos en Bruselas, pues que pacten", ha concluido Nolasco.