Nolasco señala que en Caspe "están saliendo patrullas ciudadanas a las calles ante el incremento de robos y delitos"

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, acompañado del diputado Juan Vidal, del concejal de VOX en Caspe, Germán Sanz, y de cargos orgánicos, ha manifestado en esta localidad zaragozana, que ha visitado este martes, lo siguiente: "En Caspe están saliendo patrullas ciudadanas a las calles para defender a sus familias y a sus propiedades ante el incremento de robos y delitos".

"Más de tres manifestaciones, la calle en Caspe está clamando contra la oleada de crímenes y de delitos que está habiendo desde hace ya muchísimo tiempo. Ayer mismo, ayer noche, hubo robos de coches", ha expuesto, al tiempo que ha afirmado que "no hay policía local, tenemos la misma plantilla de Guardia Civil hace muchísimos años y esto no tiene ningún atisbo de que vaya a mejorar".

El portavoz de VOX en el Parlamento autonómico ha declarado: "Nos dicen que en Vox son unos alarmistas. Pero qué leches de alarma, si ya está pasando, ya está pasando; que vecinos se reúnan por la noche con pasamontañas y con capuchas encima para que no los reconozcan y no haya represalias para salir a defender sus familias y sus propiedades. Quién se iba a esperar que en el siglo XXI íbamos a llegar a esta situación".

"Dijimos que llegaría un momento en que los españoles tendrían que defenderse ellos mismos y esto está pasando en Caspe. O ellos o nosotros. O con los delincuentes o contra los delincuentes"

CULTURAS QUE NO RESPETAN DERECHOS

Para Nolasco, "aquí estamos hablando de culturas que no respetan los derechos de las mujeres ni de la propiedad privada. Estamos hablando de muchos inmigrantes que están aquí, que están legales, algunos son españoles, pero que no respetan la cultura española ni nuestras normas. Son legales y muchos de ellos, como digo, vienen de culturas que no respetan la libertad de los vecinos de Caspe o la libertad del resto de españoles en general".

En su opinión, "mientras PP, PSOE y otros partidos ensobrados viven del sistema muy tranquilamente en su sillón, nosotros sí que vamos a estar en la calle. Vamos a proteger al ciudadano y vamos a proteger a sus bienes y a sus familias. Y lo vamos a hacer con uñas y dientes".

Ha recordado que VOX tuvo "las agallas suficientes para irnos del gobierno, cosa que no ha hecho nadie en 40 años de democracia por principios. Y les aseguro a todos los que nos están viendo que seguiremos en esa lucha hasta el final con todas sus consecuencias".