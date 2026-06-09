Nolasco suprime la partida de 30.000 euros para financiar la cátedra de Cooperación al Desarrollo de Unizar

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, ha suprimido la partida de 30.000 euros que estaba recogida en las cuentas del Ejecutivo autonómico para financiar la cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

Esos fondos serán destinados a servicios sociales de prioridad nacional, "que redunden directamente en los habitantes de Aragón contribuyendo a reforzar políticas de acción social, en especial en materia de ancianos y personas discapacitadas".

Esta medida forma parte del "plan de recorte de subvenciones no prioritarias" que está llevando a cabo la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia desde que se puso al frente de ella Alejandro Nolasco, hace un mes.

"Son muchísimos los aragoneses que están en situaciones de dificultad y a los que tenemos que atender de forma prioritaria, estamos desbloqueando la apertura de residencias de ancianos que llevan años cerradas o paralizadas a la espera de ser abiertas, estamos revisando los acuerdos con entidades sociales en el campo de la discapacidad y tenemos que marcar un orden de prioridades que pasa por atender a nuestra población", ha subrayado Nolasco.

COMISIÓN MIXTA

La decisión ha sido comunicada por el Gobierno de Aragón en la reunión celebrada este martes por la Comisión Mixta de seguimiento de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo que se creó tras un convenio inicial firmado por el Ejecutivo autonómico en 2008 y que se había ido renovando año tras año hasta la actualidad, hasta el cambio de Gobierno que se sustanció en Aragón hace un mes.

"Sólo en los siete últimos años esta cátedra de Cooperación al Desarrollo le ha costado al Gobierno regional 678.000 euros, mientras al mismo tiempo se les está diciendo a miles de aragoneses que no se les puede atender en sus necesidades porque no hay presupuesto suficiente. Esto, evidentemente, no es de recibo", ha indicado Alejandro Nolasco.

El vicepresidente ha recordado que el Gobierno de Aragón "ya financia anualmente con más de 270 millones de euros anuales a la Universidad de Zaragoza, que es quien tendrá que decidir si mantiene o no esa cátedra de Cooperación al Desarrollo atendiendo a los recursos de que dispone el campus aragonés".

Según el presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 2026, durante el presente ejercicio manejará un total de 390,53 millones, de los que algo más de 273 le llegan del Gobierno de Aragón.

"Desde la Consejería responsable de los servicios sociales no tiene sentido mantener un gasto extra en un convenio con la Universidad sobre cooperación al desarrollo que no encaja en las múltiples prioridades que tiene que atender esta Consejería para cubrir las necesidades de los aragoneses. Esto es prioridad nacional: atender primero a los nuestros y reducir gastos que no son prioritarios y que no redundan directamente en los nuestros", ha indicado Alejandro Nolasco.

"Todo esto, además, en un momento en el que Aragón, como el resto de España, sufre una invasión migratoria de un coste social y económico enorme que es cada vez más inasumible", ha destacado el vicepresidente aragonés.