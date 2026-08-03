Nolasco, sobre suprimir las "pagas" a menores migrantes: "¿Por qué tenemos que pagar a personas que no se comportan?"

El vicepresidente Alejandro Nolasco, en el Ayuntamiento de Cadrete. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CADRETE (ZARAGOZA), 3 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha referido a la decisión de suprimir las "pagas" a los menores migrantes no acompañados y se ha preguntado: "¿Por qué tenemos que pagar a personas que no se comportan, no conviven y no están haciendo nada?".

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes durante su visita al municipio zaragozano de Cadrete, Alejandro Nolasco ha explicado que la decisión de eliminar estas "pagas" afecta a los centros donde "hay más conflicto" y "da la casualidad" que es en aquellos en los que hay menores migrantes no acompañados.

"Hablamos de tres centros en concreto, pero se va a poder extender la medida a otros cuantos. Lo cierto es que hay un problema enorme de inseguridad en estos centros y que haya dinero en efectivo circulando es tremendo", ha manifestado Nolasco, agregando que se han producido episodios de "palizas, robos y extorsiones" y en estas "agresiones" se usa "esta paga como moneda de cambio".

En su opinión, "los que sean menores, que no todos son menores, ni muchísimo menos, es con sus padres en sus países de origen", porque "muchas veces sí que tienen referentes familiares que viven en España, y esto es otra cosa que tampoco se tiene en cuenta", por ejemplo, "hemos tenido conocimiento de unos que sus padres estaban en Vitoria".

"Algunos de los que vienen a los centros, vienen con los padres y los padres los dejan en la puerta", ha comentado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, quien ha insistido en la importancia de realizar pruebas de edad para comprobar si son mayores de edad y evitar el "fraude".

En este punto, se ha cuestionado: "¿Por qué tenemos que pagar a personas que no se comportan, que no conviven y que no están haciendo nada?". Asimismo, ha defendido que esta medida impulsada desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón no es "discriminación" por el hecho de que sean menores migrantes no acompañados, sino que "da la casualidad de que en aquellos centros donde vamos a retirar la paga todos, o casi todos lo son".

Por lo tanto, "no es una condición para la retirada de esa paga, sino que se hace en aquellos centros más conflictivos", ha subrayado Alejandro Nolasco, que ha ironizado: "Da la casualidad de que no tenemos menores no acompañados suecos, porque sería una sustracción internacional de menores, en cambio, por ejemplo, de otros terceros países sí que podemos tener aquí a menores cuando no deberían estar aquí".

FISCALÍA

La Fiscalía General del Estado anunció la pasada semana que estudia denunciar por delito de odio a la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón por la retirada de la retribución semanal a menores migrantes no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la comunidad.

En este sentido, Nolasco ha asegurado que existen "informes jurídicos favorables del Departamento" y ha cargado contra la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego: "Está más ocupada en estas cosas que en vigilar la corrupción de su Gobierno mafioso".

Por tanto, ha resumido: "¿Quiere decir que se retira por el hecho de ser menores no acompañados? No, se retira porque en unos centros de una conflictividad tan tremenda no puede haber dinero circulando y no tiene por qué haber propinas ni pagas a personas que no se comportan".

Ha comparado la situación en la que se diese 20 euros a cada uno de los reclusos de un centro penitenciario, teniendo en cuenta que "no es lo mismo, pero a veces hay conductas carcelarias --en los centros--. "¿Qué es lo que pasaría?. Habría robos y violencia por culpa de ese dinero. Yo creo que es fácil de entender y todos los que quieran buscar una explicación racista, no es cierto".

AYUDAS A ONGs

En otro orden de cosas, ha informado de que se está haciendo una recopilación de las ONGs que colaboran "con la invasión migratoria de Ceuta", después de que el pasado viernes diese "instrucciones inmediatas" para suspenderles las ayudas. "Cuando las tengamos y sepamos los datos de quiénes han colaborado, pues lo haremos", ha apostillado.

"No es lógico que ante una auténtica invasión voy a decir migratoria, pero bueno, ya podemos quitarle hasta el adjetivo de migratoria, es una invasión con todas las letras, encima haya ONGs que quieran lucrarse y que digan que hay que ayudarles", ha pronunciado Alejandro Nolasco, incidiendo en que se trata de un "tema de dinero".

Ha recordado que las ONGs "aplican programas de seis meses o de siete meses, como los que se aplicaron en el Hotel París en Zaragoza. Se recoge a personas, se les promete que se les va a educar, que se les va a dar una serie de beneficios y a los seis meses lo que les han dado es pensión completa". Transcurrido ese periodo "los dejan ahí, los echan a la calle porque dicen que ya se ha cumplido o que ya ha terminado el programa. Esa es la inserción que quiere este Gobierno, pero las ONGs ya han cobrado", ha lamentado.

"Llama la atención que entren 50.000 personas de golpe o más, o 60.000, que no sabemos quiénes son y que haya personas o entidades que quieran que se queden. Evidentemente, el interés es económico en el mejor de los casos", ha planteado.

PARTE DEL ACUERDO DE GOBIERNO

El responsable de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha destacado que medidas como la realización de este listado se enmarcan en el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PP: "Está en este y estaba en el anterior, luchar contra las mafias de tráfico de personas".

"Es ilógico que cuando hay asociaciones u ONGs que se dedican a ir en contra de la soberanía nacional española se les dé ayudas o subvenciones o colaboraciones o contratos. Esto sí que es claro y que no me venga nadie a decir que no, que es ilegal, que no se puede hacer, porque el Gobierno de Aragón puede decidir a quién le da ayudas", ha zanjado el vicepresidente de la comunidad autónoma.