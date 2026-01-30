Nolasco (Vox) afirma que a Sánchez "le da igual que España arda" si puede "gobernar sobre las cenizas"

El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, y la diputada Carmen Rouco, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón. - VOX.

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este viernes que al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "le da igual que España arda" si puede "gobernar sobre las cenizas".

A las puertas de la Delegación del Gobierno en Aragón, Alejandro Nolasco ha asegurado que "Aragón es más inseguro que nunca", indicando que "hace solo unos días un joven magrebí, un mena, agarró a una educadora del cuello, le amenazó, le agredió y lo que dijo este mena fue, 'bueno, si en mi país no me pasa nada, aquí tampoco".

"Lo triste es que tiene razón, es que allí no sé si le pasa algo pero desde luego aquí no le pasa nada y nos hemos despertado hace un par de días con la terrible noticia de que el PSOE junto con Podemos pretende regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales de golpe", lo que "hacen para sustituir a la gente de aquí, que ya no confía en ellos, para sustituirnos a nosotros y poner a gente de fuera que les pueda votar: Es un mero cálculo electoral pero es que esto no es solo del PSOE, también es del PP porque el PP y el PSOE han votado a favor de esto en el Congreso de los Diputados hace unos meses".

Ha señalado que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha anunciado este jueves que de este contigente de 500.000 inmigrantes a regularizar, 16.000 residen en Aragón.

"Esta persona fue la misma que, cuando llegaron los senegaleses o los malienses a Mora de Rubielos, dijo que había que proteger a los ilegales de los vecinos, como si los vecinos fueran una especie de indocumentados o de salvajes que fueran a agredir a los ilegales y que él iba a enseñar a la Guardia Civil cómo tenía que hacer las cosas, él iba a dar lecciones a la Guardia Civil sobre cómo tratar a los ilegales para cuidarlos de los vecinos".

"Este tipo de gentuza es la que nos gobierna, este tipo de gentuza es la que pone en riesgo a todo el mundo, a todos nosotros, a nuestros familiares, simplemente por un puñetero cálculo electoral".

Nolasco ha apostado por "devolver a sus países de origen a todos aquellos que hayan entrado de manera ilegal, también a aquellos que delinquen o hacen del delito su forma de vida, y también a aquellos que quieren imponer una religión extraña, porque hay gente que viene de culturas que son incompatibles con el respeto a la mujer".

El candidato de Vox ha recordado que "el artículo 35.2 de la ley de extranjería faculta a las comunidades autónomas, no al Estado, a establecer acuerdos con terceros países, como puede ser Marruecos o Argelia, para devolver a estos ilegales, pero lo cierto es que no han hecho nada, Azcón no ha levantado un teléfono simplemente para hablar con las embajadas y ver si se puede hacer algo".

Alejandro Nolasco ha urgido a "combatir también el empadronamiento fraudulento", defendiendo "el acceso prioritario para los nacionales en los servicios, la vivienda, las ayudas sociales y en todas estas cosas", lamentando que "al final pasa que siempre se lo llevan los mismos un señor que está empadronado en un piso patera o en una cueva o en donde sea, y esto no puede ser, esto no es lógico y esto no es normal. Los españoles tienen que ir primero".

"A mí se me cae la cara de vergüenza cuando veo que en mi propio país hay un señor mayor esperando aquí en urgencias y esto aquí pasa mucho en Zaragoza más que en otros sitios".

"Vas a urgencias y te encuentras en un señor que ha trabajado, que ha cotizado toda su vida esperando cuatro horas para que le atiendan por un dolor en el pecho porque hay una reyerta de menas hace cinco horas y están allí pegándose con la policía, insultando a los enfermeros, insultando a los médicos, a todo el mundo. Esto es insoportable porque la inmigración ilegal también repercute en el colapso de los servicios públicos".

"Quien no lo quiera ver o está ciego o está en el cotarro del PP-PSOE y los demás partidos que buscan sustituirnos a nosotros para poner a otras personas que les voten por meros votos, aunque esto se vaya al garete".