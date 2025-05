Nolasco (Vox) cree que el Gobierno de Aragón apoyará el reparto de menores migrantes si Rego lo modifica

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles que el Gobierno autonómico del PP aceptará el reparto de menores migrantes no acompañados propuesto por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, si se modifica.

En rueda de prensa, Nolasco ha calificado de "sainete bochornoso" la reunión celebrada este lunes por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, "un espectáculo dantesco que han teatralizado la ministra Sira Rego y las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

"Yo creo que para esto no hace falta ni siquiera reunirse, es pura grasa política y desplazamientos innecesarios", ha considerado Nolasco, aseverando que "en el fondo comparten agenda y propósito, lo que quieren es traer inmigrantes ilegales sí o sí" y "el tema es la pasta, el parné, como siempre".

El portavoz de Vox ha hecho notar que la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha rechazado el acuerdo propuesto por Rego por considerar que es "desigual", sin entrar en "el asunto de fondo", de forma que "dirán que sí al acuerdo si contiene otras características".

"¿Qué es un reparto justo para el PP?, tener los mismos menas que Cataluña, disponer de más dinero del Gobierno central para recibir todavía a más menas". Nolasco ha asegurado que "para el PP da igual quién ha entrado de manera legal o ilegal en España, aquí entra todo el mundo" y "es igual el inmigrante que ha venido con todos los papeles y la documentación en regla a trabajar, que el que entra saltándose la frontera y ciscándose en las leyes nacionales".

"La consejera Susín está reconociendo que van a poner todo tipo de recursos y servicios pagados por todos los aragoneses para quien ha entrado de forma ilegal en nuestro país".

Al contrario, Vox no ha variado "ni un ápice" su discurso, ha continuado su portavoz parlamentario, quien ha proclamado: "No debemos aceptar ningún inmigrante ilegal de ningún tipo, no queremos menas en ningún sitio, así de sencillo", añadiendo que Vox "jamás" será partícipe de "la destrucción de la sociedad occidental, que por desgracia vemos que España sufre cada día, fruto de las políticas irresponsables de fronteras abiertas de PP y PSOE".

Ha dicho que "Aragón lidera el índice de criminalidad de toda España, según el último balance del Ministerio del Interior, con un incremento del 29% de los robos con violencia". En este contexto, "es del todo irracional recibir, sin ningún tipo de control y al margen de la ley, a personas que no sabemos ni quiénes son, ni su verdadera edad, ni sus antecedentes penales, ni si han matado a nadie a puñetazos, ni si han robado, ni nada de nada".

Para Nolasco, "el PP y el PSOE engañan a los inmigrantes, algunos mueren en el mar intentando venir con falsas promesas de que atamos los perros con longanizas y que hay dinero ilimitado para todos". PP, PSOE y la extrema izquierda "son los que hacen que esa gente muera en el mar porque fomentan el efecto llamada".

También ha considerado que "la inmigración ilegal es un negocio para muchos, bajo una supuesta apariencia buenista que solo busca el lucro personal".