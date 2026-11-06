Nolasco (Vox) deja en cero euros la partida de Cooperación Exterior en los presupuestos de Aragón de 2027

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón dejará en cero euros la partida de Cooperación Exterior en el Proyecto de ley de presupuestos de 2027. Así lo ha garantizado este viernes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes autonómicas para informar sobre el proyecto de ley.

El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia cuenta con un presupuesto total de 579 millones euro, un 14% más que en el último Presupuesto aprobado, de los cuales 548 millones de euros son fondos propios, un 20% más que en el último presupuesto aprobado.

Nolasco ha detallado que "Aragón cuenta con una población de más de 300.000 personas mayores, de las que el 18% tiene 85 años o más", todo ello con unos "indicadores demográficos que apuntan a que va a seguir incrementando el número de personas mayores durante los próximos años".

En consecuencia, Nolasco ha puesto el foco en "atender a nuestros mayores" y "no dilapidar un dinero en la cooperación exterior, que en muchas ocasiones, ni siquiera se puede fiscalizar a dónde va a parar finalmente dicho importe".

Ante una circunstancia en la que "los recursos son finitos", ha indicado que "estos recursos se deben quedar en Aragón y en España". Ha añadido que la supresión de la cooperación exterior va "en cumplimiento con el pacto de gobierno y con la prioridad nacional".

PRIORIDAD NACIONAL

Respecto a la prioridad nacional, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha indicado que "ya se ha aplicado en las ayudas publicadas en el Boletín Oficial de Aragón de partos múltiples o en los proyectos en materia de familia", un principio de actuación que "se mantendrá en todas las convocatorias de ayudas del Departamento".

El vicepresidente del Gobierno de Aragón ha destacado las "bajadas de impuestos y deducciones fiscales de apoyo a las familias por nacimiento o adopción".

En los casos de discapacidad reconocida de al menos el 33%, consiste en 2.000 euros por el primer hijo, 3.000 euros por el segundo hijo y 5.000 euros en el caso de familias numerosas. Además, en los casos de discapacidad, el importe de la deducción se aplicará en los tres periodos impositivos siguientes.

Respecto a la atención a la dependencia, la inversión en las prestaciones de dependencia es de 145 millones de euros en el presupuesto de 2027, que conllevará, a su vez, un incremento del 7% en las cuantías de Grado II y Grado III.

Nolasco ha incidido en que "Aragón está a la cabeza de regiones de España que más solicitudes aprueba sobre el total de las peticiones presentadas: el 87%", mientras que este porcentaje es del "78% en Cataluña o el 73% en Navarra", ha comparado.

Igualmente, el vicepresidente ha manifestado que, de acuerdo con los datos registrados a 30 de septiembre de 2026, Aragón es la comunidad autónoma "líder en la agilidad de resolución de expedientes de la dependencia, con una espera media de 109 días". Una cifra "184 días por debajo de la media nacional, que es de 293 días".

Alejandro Nolasco ha detallado que la espera media en Castilla-La Mancha es de 166 días; en Navarra, de 228; en Cataluña, de 261 días o en Asturias, de 413. Aragón cuenta --a 30 de septiembre de 2026-- con 52.232 beneficiarios de prestaciones de dependencia, con unas previsiones que apuntan a que el año 2027 concluirá con cerca de 60.000 beneficiarios.

ELA

El consejero ha reflejado "la importancia de las ayudas para los enfermos de ELA" porque "es lo mínimo que podemos hacer para garantizar la dignidad y la calidad de vida" de estos enfermos, dentro de un contexto en el que no existe la cura para la enfermedad.

La convocatoria de ayudas para los enfermos de ELA en domicilios fue publicada en el mes de julio; mientras que las bases reguladoras y la convocatoria para los enfermos de ELA en residencias fue publicada el 30 de octubre. Una convocatoria dotada con 195.000 euros, cuyo importe para este mismo año se encuentra entre los 9.859 euros y 19.718 euros por beneficiario. Nolasco ha lamentado que "los enfermos de ELA en residencias estaban excluidos de las ayudas en la ley del Gobierno de España".

Nolasco ha dicho que "se aumenta el dinero de las prestaciones" y que el Gobierno de Aragón ha incrementado más las partidas para prestaciones que ningún otro, haciendo hincapié en que "el Gobierno de Sánchez da una miseria en comparación a lo que da a País Vasco y Cataluña".

GOBIERNO UNITARIO

La diputada del PP Susana Gaspar ha dejado claro que este es "un Gobierno unitario" que sale de las urnas del 8 de febrero: "Estos presupuestos están respaldados por la mayoría social de Aragón" y son "los mejores de la historia, que atienden a las verdaderas preocupaciones y prioridades de los aragoneses". Además, reflejan "una apuesta firme" por reforzar los servicios públicos, ha añadido.

Ha representado al PSOE la diputada Mónica Iglesias, quien ha preguntado al consejero si cree que los servicios sociales "son patrimonio exclusivo de los suyos", afirmando que "son una necesidad de muchos aragoneses", tras lo que ha asegurado que está "destrozando" el Departamento.

En el turno de Vox, el diputado David Arranz ha enmarcado el presupuesto del Departamento en el acuerdo con el PP y ha resaltado que "tiene la impronta de Vox" y se ha presentado en tiempo y forma. Ha considerado que "la dicotomía izquierda-derecha queda ampliamente superada por el sentido común", tras lo que ha defendido el principio de prioridad nacional y ha aplaudido la supresión de las ayudas a la Cooperación al Desarrollo.

Desde CHA, la parlamentaria Mary Carmen Bozal ha mostrado su preocupación por la desaparición de las ayudas a la Cooperación al Desarrollo, preguntando al consejero si la cooperación internacional ha dejado de ser una prioridad en la política aragonesa. Ha rechazado el principio de prioridad nacional y le ha preguntado a qué ayudas se va a extender el criterio de tener residencia fiscal en España durante cuatro años.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha afirmado que el presupuesto es "la consolidación de la política de cortijo". Las estructuras del Departamento están "vacías de contenido", ha considerado, mencionando la dirección general de Igualdad de Oportunidades, tras lo que ha criticado "la vuelta al clientelismo". La prioridad nacional que aplica Vox "es totalmente fascista, sin más", ha dicho.